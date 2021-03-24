馮世寬怒槓人事總處「仇軍」　施能傑回擊：我爸爸打過老共

▲退輔會主委馮世寬。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

退輔會主委馮世寬日前在立法院備詢時，談及退役上校子女教育補助費及相關退役軍人補助仍遭擱置，直指這是人事總處決定的，並怒轟人事總處「仇軍」。對此，人事行政總處人事長施能傑24日表示，政府非常重視軍人，自己的父親也是少尉退伍，被說是仇軍，可能是對事實不夠瞭解。

立法院司法及法制委員會23日邀請施能傑列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。國民黨立委吳斯懷質詢時表示，有關退役上校子女教育補助費及相關退役軍人補助，是總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、2任國防部長及2任退輔會主委都支持要恢復的事，卻只有人事總處堅決反對。

▲行政院人事總處人事長施能傑。（圖／記者李毓康攝）



吳斯懷直指，軍人結婚晚、生孩子晚，等退休後小孩卻沒教育補助費，質疑上校退役沒有子女教育補助費，拿得比退役中校還要少，難道升上校是罪過，「到底這個案子誰說了算」。

施能傑表示，蔡英文、蘇貞昌對軍人都非常重視，特別是現役軍人的所有待遇，在他任內5年軍方所提出對現職人員，包括戰管、雷達、飛行員、士官長各式福利都增加。

吳斯懷指出，他肯定蔡英文對現職三軍部隊的照顧，但每個月都有軍人退伍，政府除了要安定現役，也要照顧退役，雖然看起來給軍人很多福利和權益，「退伍後就不照顧了嗎」。

對此，施能傑則說，有關退除役官兵各式各樣就業輔導措施，國家有另外的法令在討論，並不是沒有照顧，「我作為老兵家庭的小孩，我爸爸打過老共，小少尉退伍，你說我對軍人會沒有任何感情，包括總處被說是『仇軍』，這可能是對事實真的不夠瞭解」。

施能傑強調，國家對現役軍人一定要充分照顧，他們對國家安全非常重要，退役軍人現在已經有各式各樣的法令在照顧。

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