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馮世寬怒槓人事總處「仇軍」　施能傑回擊：我爸爸打過老共

▲退輔會主委馮世寬出席三軍總醫院松山分院航空醫學大樓開工動土典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

▲退輔會主委馮世寬。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

退輔會主委馮世寬日前在立法院備詢時，談及退役上校子女教育補助費及相關退役軍人補助仍遭擱置，直指這是人事總處決定的，並怒轟人事總處「仇軍」。對此，人事行政總處人事長施能傑24日表示，政府非常重視軍人，自己的父親也是少尉退伍，被說是仇軍，可能是對事實不夠瞭解。

立法院司法及法制委員會23日邀請施能傑列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。國民黨立委吳斯懷質詢時表示，有關退役上校子女教育補助費及相關退役軍人補助，是總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、2任國防部長及2任退輔會主委都支持要恢復的事，卻只有人事總處堅決反對。

▲▼行政院長赴立法院施政報告總質詢,行政院人事總處人事長施能傑。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院人事總處人事長施能傑。（圖／記者李毓康攝）

吳斯懷直指，軍人結婚晚、生孩子晚，等退休後小孩卻沒教育補助費，質疑上校退役沒有子女教育補助費，拿得比退役中校還要少，難道升上校是罪過，「到底這個案子誰說了算」。

施能傑表示，蔡英文、蘇貞昌對軍人都非常重視，特別是現役軍人的所有待遇，在他任內5年軍方所提出對現職人員，包括戰管、雷達、飛行員、士官長各式福利都增加。

吳斯懷指出，他肯定蔡英文對現職三軍部隊的照顧，但每個月都有軍人退伍，政府除了要安定現役，也要照顧退役，雖然看起來給軍人很多福利和權益，「退伍後就不照顧了嗎」。

對此，施能傑則說，有關退除役官兵各式各樣就業輔導措施，國家有另外的法令在討論，並不是沒有照顧，「我作為老兵家庭的小孩，我爸爸打過老共，小少尉退伍，你說我對軍人會沒有任何感情，包括總處被說是『仇軍』，這可能是對事實真的不夠瞭解」。

施能傑強調，國家對現役軍人一定要充分照顧，他們對國家安全非常重要，退役軍人現在已經有各式各樣的法令在照顧。

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