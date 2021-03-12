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《青年日報》副刊文章遭質疑太露骨　馮世寬笑：我有寫過

▲▼退輔會主委馮世寬出席台北榮總院長交接典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲退輔會主委馮世寬。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

國防部刊物《青年日報》日前刊登性愛文章，遭讀者質疑「太露骨！怎麼會讓國軍弟兄接觸到這種東西」。對此，國防部長邱國正12日表示，造成個疏漏他感到很抱歉，「要跟外面一般娛樂版別苗頭，這個基本上就不對」；退輔會主委馮世寬則說，自己有寫過青年日報。

《青年日報》11日在副刊刊登含有性愛內容的文章，立即引起網友議論，點閱數逾8000，相較其他點閱僅2、300的文章，此文隨即被網友瘋傳，許多人納悶，國軍網站為何公然PO這類文章。

行政院長蘇貞昌12日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。邱國正會前受訪時表示，自己是聽到消息後才看到文章，但內容沒有看得很仔細，青年日報主要的內容應該是一般政令的宣導，以及讓全體官兵、一般民間對於國軍有所瞭解，正向活動的報導。

邱國正認為，這篇報導已經有所偏離，政戰部也向他反應會檢討改進，造成這個疏漏他覺得很抱歉，未來會持續強化、讓大家回到真正的本務，「要跟外面一般娛樂版別苗頭，這個基本上就不對，我會導正過來」。

對此，馮世寬受訪時則笑說，「我有寫過」。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 國防部長邱國正堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

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