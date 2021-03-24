快訊／蔡英文親赴台東慰問潘穎諄家屬　殯儀館弔念羅尚樺

▲兩飛官羅尚樺上尉(左)、潘穎諄上尉(右)。（圖／翻攝當事人臉書）



記者黃巈禾／台北報導

台東空軍志航基地2架F-5E戰機22日變換隊形時發生擦撞墜海，造成飛官上尉潘穎諄失蹤、中尉羅尚樺殉職的憾事。總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文將於24日下午4時20分左右至台東機場慰問潘穎諄的家屬，並預計於5時左右至台東殯儀館，向不幸殉職的羅尚樺弔念，並慰問羅尚樺的家屬。

4架F-5戰機（2號、4號機是單座機，1號、3號為雙座機）22日自台東志航空軍基地下午2時30分起飛後，前往屏東佳冬靶場執行基本對地炸射訓練。下午3時7分返回志航基地過程中，2號機和4號機（F-5E）飛在最外側，在高度1萬4000英呎高空，受命交換隊形調整的時候，1號機和3號機看到空中有碎片，而且有一具彈射座椅從飛機裡彈射出來，研判2號機和4號機疑似在空中擦撞。

在2號機和4號機發生疑似擦撞前，無線電中並未出現包括機械故障在內等呼叫聲，最後雷達光點於屏東縣牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4海浬處消失。

陸海空全面進行搜尋，屏東九棚派出所22日下午4時14分先於台26線73K處尋獲1具傘具連座椅；國防部黑鷹直升機於4時41分，於海上發現中尉羅尚樺，但羅尚樺當時已失去意識，經送往台東馬偕醫院搶救過後，5時45分仍宣告不治。

經漏夜搜尋，搜救人員23日上午7時先在九棚大沙漠岸際發現一隻飛行軍靴及部分機體殘骸，中午進一步在距離旭海漁港南方約15公里處的屏東南仁港附近沙灘，發現疑似大片戰機殘骸、油箱隔熱海綿，傍晚則是在南仁路潮間帶附近找到一個空軍頭盔，但無法證實該頭盔為羅尚樺或潘穎諄所有。目前搜救進入第3天，軍方24日出動紅雀二型無人機協助搜救，因為雨勢逐漸變大，目前已停飛。