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社會 社會焦點 保障人權

獨／單親媽帶2女4人擠1床「男友睡中間」　大女兒泣：被他摸8次！

▲▼性侵，性犯罪，強姦，性騷擾。（示意圖／CFP）

▲北市1名單親媽媽帶2女兒與男友一起同居，豈料4人睡同張床，男友竟趁大女兒熟睡上下其手。（示意圖／CFP）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名單親媽媽帶著2女兒與男友同居，4人睡單人床與雙人床拼湊的床鋪，睡覺順序從外到內為媽媽、小女兒、男友、大女兒。睡在中間的他竟色慾薰心，趁著半夜大女兒熟睡，竟將手伸到她的衣服內上下其手，每周2次頻率持續1個月，全案因噁男偷拍小女兒，家防中心介入才曝光。士林地院依妨害性自主判2年可易科緩刑4年。

49歲羅男與單親媽媽阿惠（化名）在2011年交往，阿惠帶著2女兒與羅男同居，由於住處過小4人只好擠在1張拼湊的大床上，睡覺位置順序從外到內為阿惠、小潔（小女兒）、羅男、亮亮（大女兒）。

4人擠一床共枕眠睡了近5年，令人意想不到的事情卻發生了！2016年底亮亮剛滿16歲，沒想到這位「叔叔」竟趁著她熟睡對她上下其手，以每周2次持續約1個月。亮亮過於害怕不敢出聲只好假裝熟睡並隱忍了8次。

全案會曝光則是因為羅男因偷拍小潔，家防中心2019年12月查訪時曝光。亮亮告訴社工自己的遭遇，並透露媽媽都知情。阿惠於偵查時坦承，亮亮確實在上大學後就有告訴她被叔叔欺負的事；當下她也很憤怒跑去質問羅男，豈料羅男竟惱羞成怒，保證不會再有下次。

士林地院認為羅男為逞一己性慾，多次對亮亮乘機猥褻，導致亮亮身心成長造成創傷及負面影響，但考量他以8萬元與亮亮達成和解也獲得亮亮原諒，依乘機猥褻罪1罪1罰共8罪各處有期徒刑6月，應執行有期徒刑2年，如易科罰金，以新臺幣1000折算1日，緩刑4年緩刑期間付保護管束。

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