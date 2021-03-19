桃園熟女墜愛情陷阱！欲匯款給「伊拉克軍醫男友」　警勸阻保積蓄

▲陳女前往郵局匯款給戰地情郎。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市觀音區47歲陳姓婦人透過臉書認識自稱伊拉克軍醫的男子，男子以甜言蜜語展開追求讓陳婦墜入情網，並以他想遠離戰火來臺與陳婦相聚，卻沒錢買機票，陳婦得知後前往郵局欲匯款給對方，行員察覺有異向大園警分局草漯派出所報案，經員警到場苦勸，並舉詐騙案例說總算讓陳婦覺醒。

▲▼經員警勸說和舉出詐騙案例，陳婦才打消滙款。（圖／大園警分局提供）

警方表示，陳姓婦人於18日下午至郵局欲臨櫃匯款8萬元，但行員詢問婦人匯款目的及對方資訊，婦人卻支吾其詞，僅說是要匯款給在伊拉克的軍醫男友，行員覺得有異於是向警方通報。

大園分局草漯派出所警員吳承軒、張馨尹立即到場了解，原來陳婦是在去年10月透過臉書認識，男子自稱是駐紮在伊拉克的韓籍軍醫，並以花言巧語擄獲陳婦芳心，待陳婦卸下心防後，便以當地情勢緊張想遠離戰火為由，欲來臺與陳婦見面相聚，但因帳戶被凍結導致沒錢買機票，陳婦想見到情郎，隨即前往郵局欲匯款8萬元給對方。

員警一聽婦人說完後，就知道是常見的詐騙手法，於是舉出詐騙案例不斷向陳婦勸說，陳婦才終於相信自己遭到詐騙，頻頻向警方道謝，保住她辛苦存下的積蓄。

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