好懷念！福源花生醬變身清涼雪沙　同步搶吃爆料紅豆、綠豆牛奶冰

▲超商復古冰大集合。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

花生控衝吃！繼人氣零嘴纖三薯變身清涼雪糕後，最夯的花生伴手禮「新竹福源花生醬」也作成消暑雪沙了，不僅有著經典復古的紅黃配色，一打開還能聞到濃濃花生堅果香，罪惡破表，同步還有「紅豆牛奶糖雪糕」、「綠豆鑽牛奶冰棒」等冰，通通在超商就能吃到。

▲福源花生醬變身清涼雪沙。

▲紅豆牛奶糖雪糕（右）、綠豆鑽牛奶冰棒（中）復古又經典。

濃郁的福源花生醬變成雪沙冰，這一碗搶眼的「新竹福源花生雪沙」，光是外包裝就復古到不行，打開杯蓋裡頭有著濃郁的花生香，而雪沙冰口感綿密又細緻，還不會過於甜膩，讓人忍不住一口接一口，同步登場的還有「紅豆牛奶糖雪糕」以及綠豆蒜變身的「綠豆鑽牛奶冰棒」，每一口都能吃到飽滿的紅豆、綠豆，搭配牛奶絕對是最經典組合，不能錯過。

▲日本牧場鮮乳泡芙冰內餡超滿。

除外還有高顏值系「焦糖雞蛋布丁雪糕」以及餡超滿的「日本牧場鮮乳泡芙冰」，即日起通通在全家就能買到，冰控們趕緊嚐鮮去。

▲好市多超夯纖三薯變身雪糕了。（圖／記者簡仲豪攝）

另，好市多去年開賣的「Kenji健司纖三薯」零嘴，因主打無添加多餘的化學成分，而且一包就能吃到3種不同的台灣地瓜，口感酥脆紮實又涮嘴，掀起一股搶吃潮，累積人氣，這次纖三薯也驚喜變身雪糕了，同樣選用3種台灣地瓜包括台57黃地瓜、台66橘地瓜、台73紫地瓜製成，裡頭還藏有QQ地瓜圓，每一口都是爆濃地瓜香還有像粉粿的QQ，罪惡破表，搭配著淡紫、淡黃和淡橘渲染成的夢幻外型，好吃又欠拍，即日起於全台7-11開賣。

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