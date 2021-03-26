挺社工！衛福部暖送「2萬杯拿鐵」　陳時中自曝早上也愛喝一杯

▲陳時中出席社工日活動 。（圖／記者嚴云岑攝）



記者嚴云岑／台北報導

4月2日台灣社工日即將到來，為了支持社工熱忱、專業與辛勞，衛福部結合全家便利商店，提供2萬杯拿鐵咖啡，邀請全國社會工作人員憑咖啡兌換券到全家超商喝咖啡、喘口氣。部長陳時中今（26）日除了親自致贈感謝卡給代表社工，更表示自己也喜歡喝咖啡，每天早上一定要來一杯。

陳時中表示，國際社會工作協會2021年所揭示的 「Social Workers are Essestial.」不是一句口號，而是事實。每個需要服務的脆弱家庭或危機家庭，都可看到社工的身影，他們是政府推動社會福利服務的關鍵角色，感謝每一位社工運用他們的專業與熱忱，在社會工作實務的道路上堅持努力。

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他另提到，去年新冠肺炎期間，除了第一線醫護人員非常努力外，社工也扮演重要角色，因為疫情期間弱勢的人還是在，社工也無懼病毒勇往直前，照顧需要幫助的弱勢朋友，感謝全家給予溫暖，讓社工朋友在助人的同時，也可以得到一份溫暖。

為使社會大眾了解社工的工作內容與專業，衛福部特別邀請藝人郭彥均與臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心黃雅郡社工督導、新北市社會局黃尹中社工督導拍攝「助人專業、轉變社會/我社工、我驕傲」 影片，由社工督導們說明自身的工作內容。

黃雅郡表示，希望未來能與保護性領域社工夥伴共勉，讓家暴防治觀念深耕社區，受暴者也能得勇於求助，不再害怕。黃尹中也提到，社工的工作是看盡社會上的困境與悲傷，但看著案家走出困境，也備感欣慰，感謝政府幫忙弱勢、支持社工，手握咖啡感到心暖暖。