長榮貨輪打橫受困　「挖土機開工」新畫面曝！蘇伊士運河至少塞2天

▲ 長賜號擱淺，挖土機出動試圖拉起船頭。（圖／翻攝自臉書／Mostafa Sharaawy）

記者陳宛貞／綜合外電報導

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）23日在蘇伊士運河意外擱淺，導致雙向貨輪都無法動彈，據報救援至少需要2天時間。英國《每日電訊報》指出，至少100艘欲在紅海及地中海間中轉的船隻塞成一團，所幸目前未傳出人員傷亡或汙染物外洩。

長賜號船身長400公尺，寬59公尺，4日自中國寧波出發，途經台北、馬來西亞等，22日晚間駛達蘇伊士運河，原定31日抵達荷蘭鹿特丹港口，卻在埃及時間23日上午約6時擱淺，截至24日上午仍卡在原地。當地民眾稍早上傳上傳臉書的照片可見，長賜號船頭明顯擱淺在岸上，前方挖土機試圖將其拉起。根據埃及媒體《開羅24》，消息人士透露，救援作業至少需要2天。

▲ 照片右方可見挖土機正進行救援。（圖／翻攝自Twitter／@JohnnyFFace1）

據長榮海運稍早說法，長賜號疑似遭受瞬間強風吹襲而偏離航道，意外觸底擱淺，已敦促船東回報事故原因，並與運河管理局等相關單位研擬方案，儘速協助該輪脫困。

附近船隻人員科納（Julianne Cona）在IG上傳的照片顯示，長賜號在狹窄的河道上幾乎打橫，「這艘船看起來完全卡住了。稍早有多艘拖船試圖將它拉起，但它動也不動。那裡有台小挖土機，正試圖把船頭拉出來。」根據海上交通網站Vessel Finder，這則貼文上傳經過8小時，拖船仍在執行救援作業。

油輪追蹤機構Tanker Trackers在推特發文指出，長賜號讓許多滿載的油輪堵住，無法前進也無法後退，「載有沙特、俄羅斯、阿曼及美國石油的油輪在兩邊等待。」

根據海事新聞雜誌《海事執行》（Maritime Executive），長賜號2019年才創下通過巴拿馬運河的最大艘船隻紀錄，此前最大船隻長度則為366公尺。

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