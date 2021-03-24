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長榮貨輪「擱淺插土照」曝光！球狀船首疑刺入岸邊　救援難度增

▲▼長榮貨櫃輪船「長賜號」（Ever Given）的球狀船首疑似刺進蘇伊士運河河岸。（圖／達志影像／美聯社）

▲長榮貨櫃輪的球狀船首疑似「完全插入」蘇伊士運河河岸。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

長榮海運貨櫃輪「長賜號」（Ever Given）23日在北向通過蘇伊士運河時，疑似受到強風吹襲意外擱淺，造成連接歐亞南北水運的航道嚴重阻塞，超過100艘貨船仍在「排隊」等待通過蘇伊士運河。然而，從現場照片來看，長賜號的球狀船首疑似完全刺入了河岸的土層，救援難度恐怕因此增加。

長榮海運24日表示，大型租賃貨櫃輪船「長賜號」船東通知，埃及時間23日上午8時許疑似遭受瞬間強風吹襲，造成船身偏離航道，意外觸底擱淺。據外媒記者（John Scott-Railton）推特貼出的現場照顯示，位於船體最前端的球狀船首（Bulbous bow），在撞擊後疑似完全刺進河道側邊土層，導致貨輪被卡死岸邊。

▲▼輪船、船隻、貨櫃船、貨船、船頭、球狀船首。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲大型輪船常採用的球狀船首設計，能使航行速度增快。（圖／取自免費圖庫pixabay）

據了解，球型船首雖然形狀有些奇異，但它能抵消海浪衝擊力，並且改變船頭周圍的水流方向，讓船隻速度提升，燃料運用也能更有效率，許多現代船艦都會採用類似設計，目前不確定長賜號是否具有球型船首設計以及其大小，但如果推測屬實，將會增加救援難度。埃及媒體引用消息人士稱，救援作業至少需要耗時2天。

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