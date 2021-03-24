長榮貨輪卡蘇伊士運河事故原因曝　「雙向塞船」排隊動不了

記者賴文萱／台北報導

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）23日發生意外卡在蘇伊士運河，儘管曾多次嘗試調轉脫離，但卻仍然無果，導致連接歐亞南北雙向水運的蘇伊士運河交通嚴重阻塞。長榮海運發聲明表示，該船隻疑似遭受瞬間強風吹襲，造成船身偏離航道，意外觸底擱淺，目前已敦促船東回報事故原因，並與運河管理局等相關單位研擬方案，儘速協助該輪脫困。

▲長榮貨輪卡蘇伊士運河，導致雙向封鎖。（圖／推特／@alfonso_poza）



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Parece que se ha quedado un barco de contenedores una miajilla atascado en el Canal de Suez (Egipto) y esta liando un embotellamiento bastante apañao. #SuezCanal https://t.co/NYFhQQ9wu9 pic.twitter.com/JJ0DVzLgeg — Alfonso Poza (@alfonso_poza) March 23, 2021

長400公尺、寬59公尺的長榮貨櫃輪長賜號4日從中國大陸寧波出發，途徑台北、馬來西亞等地，原本預計於31日抵達荷蘭鹿特丹港口，怎知23日卻突然發生意外，據悉，事發當天下午已出動拖船進行救援作業，但目前尚無法得知詳細救援情況，且究竟事故原因為何也還無法確定。

長榮海運發出聲明表示，接獲租船EVER GIVEN的船東通知，該艘貨櫃輪於埃及時間3月23日上午8時（台北時間同日14時）左右，從紅海北向進入蘇伊士運河時，在河口南端6海浬處，疑似遭受瞬間強風吹襲，造成船身偏離航道，意外觸底擱淺。

▲長榮海運超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）卡在蘇伊士運河，拖船前往營救。（圖／翻攝自Twitter／@JohnnyFFace1）

長榮海運說，本公司已敦促船東回報事故原因，並與運河管理局等相關單位研擬方案，儘速協助該輪脫困。

EVER GIVEN為20,000 TEU級貨櫃輪，由長榮海運以論時傭船（Time Charter）方式承租，船員為船東公司派遣，該輪目前配置於遠東-歐洲航線。

AIS data playback of the #SuezCanal the moment things went very, very wrong for the #EVERGIVEN...and then rest of global shipping.



By @TankerTrackers pic.twitter.com/0p8icD95IR — John Scott-Railton (@jsrailton) March 24, 2021

The Suez Canal, one of the most important shipping lanes in the world, is reportedly blocked because someone accidentally got stuck with their giant container ship. The photo is unreal. pic.twitter.com/I2ACkBqPi2 — Marcel Dirsus (@marceldirsus) March 23, 2021

許多被迫卡在蘇伊士運河的貨輪船長們紛紛在推特與Instagram發出現場照片與影片，只見畫面中有多艘貨輪就這樣在海上「大排長龍」，動彈不得，場面十分驚人。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來