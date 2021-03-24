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長榮貨輪卡蘇伊士運河事故原因曝　「雙向塞船」排隊動不了

記者賴文萱／台北報導

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）23日發生意外卡在蘇伊士運河，儘管曾多次嘗試調轉脫離，但卻仍然無果，導致連接歐亞南北雙向水運的蘇伊士運河交通嚴重阻塞。長榮海運發聲明表示，該船隻疑似遭受瞬間強風吹襲，造成船身偏離航道，意外觸底擱淺，目前已敦促船東回報事故原因，並與運河管理局等相關單位研擬方案，儘速協助該輪脫困。

▲▼長榮貨輪卡蘇伊士運河「雙向封鎖」畫面曝光！。（圖／推特／@alfonso_poza）

▲長榮貨輪卡蘇伊士運河，導致雙向封鎖。（圖／推特／@alfonso_poza）

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長400公尺、寬59公尺的長榮貨櫃輪長賜號4日從中國大陸寧波出發，途徑台北、馬來西亞等地，原本預計於31日抵達荷蘭鹿特丹港口，怎知23日卻突然發生意外，據悉，事發當天下午已出動拖船進行救援作業，但目前尚無法得知詳細救援情況，且究竟事故原因為何也還無法確定。

長榮海運發出聲明表示，接獲租船EVER GIVEN的船東通知，該艘貨櫃輪於埃及時間3月23日上午8時（台北時間同日14時）左右，從紅海北向進入蘇伊士運河時，在河口南端6海浬處，疑似遭受瞬間強風吹襲，造成船身偏離航道，意外觸底擱淺。

▲▼長榮海運超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）卡在蘇伊士運河，拖船前往營救。（圖／翻攝自Twitter／@JohnnyFFace1）

▲長榮海運超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）卡在蘇伊士運河，拖船前往營救。（圖／翻攝自Twitter／@JohnnyFFace1）

長榮海運說，本公司已敦促船東回報事故原因，並與運河管理局等相關單位研擬方案，儘速協助該輪脫困。

EVER GIVEN為20,000 TEU級貨櫃輪，由長榮海運以論時傭船（Time Charter）方式承租，船員為船東公司派遣，該輪目前配置於遠東-歐洲航線。

許多被迫卡在蘇伊士運河的貨輪船長們紛紛在推特與Instagram發出現場照片與影片，只見畫面中有多艘貨輪就這樣在海上「大排長龍」，動彈不得，場面十分驚人。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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