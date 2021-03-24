「即時通」拍下深夜詭異畫面　女學生醒來驚見百通未接來電

▲原PO當時用即時通的視訊功能，可以看到朋友在幹嘛。（示意圖／翻攝Unsplash免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享以前用「即時通」時，曾發生詭異的事情，結果醒來發現有100多通朋友的未接來電，她一問之下才知道原因，「他還曾經拍下視訊畫面給我看…」

當事人23日在「靈異公社」臉書社團說，國中、高中時期還很流行即時通，「我覺得我也是厲害，可以什麼遊戲都不玩，一整天坐在電腦前面，就是從天亮聊到天黑，還裝了視訊，可以看到對方在幹嘛。」

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「有天晚上莫名感覺累，我就告訴我朋友我睡一下，等等打電話叫我。」原PO回憶，不知不覺醒來已經天亮，可是手機卻沒電，看到朋友下線了，整理一下準備去上學，手機換電池開機，「哇靠⋯沒事吧？100多通未接，我的手機被我朋友打到沒電。」

▼原PO睡醒發現有100多通朋友的未接來電。（示意圖）



原PO表示，之後回朋友電話，她還原雙方的對話：

原PO：你不要緊吧？把我電話打到沒電了。



朋友：因為妳昨天有起來啊，坐在床邊。



原PO：那我怎麼都沒聽到電話聲？



朋友：妳坐在床邊坐很久，大概1、2個小時。



（因電腦在原PO的床尾，視訊又沒關，所以朋友從頭看到尾）



原PO：那我在幹嘛？



朋友：就坐在那邊，身體有點微微搖晃啊。



原PO：那我旁邊有人嗎？



朋友：沒看到。

原PO指出，朋友大概是怕她夢遊之類的，「會不會或許我旁邊有人，只是他沒看到罷了？後來我朋友也常常說，我通常在半夜4點多都會有一些奇怪的舉動，他還曾經拍下視訊畫面給我看，但是⋯畫面就只有我一個人，什麼都沒有。電腦丟了，所以也沒照片，反正也就這樣平安無事地活了20幾年了。」

對此，有網友留言「妳朋友膽子也很大」；原PO回，「他可能怕我是夢遊吧。」也有人認為應該是夢遊；原PO回，「我是覺得沒什麼啦，就⋯人沒事都是還好吧？」