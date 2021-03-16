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小村莊7天死6人「多戶雙亡」！土地公開示：龍頭流血　全村拜3天

土地公、土地公廟、福德正神。（圖／記者陳俊宏攝）

▲原PO分享土地公庇佑的神奇故事。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享鄰里間曾經很不平靜，後來才知挖土機挖到「村莊龍頭」，全村因此參拜三天，依照土地公的指示，找到龍頭流血處，才恢復原本平凡安定的生活。她說，現在在北部生活，但每每回去南部找外婆，總是會進去廟裡走走，跟土地公爺爺說，「伯公祖我回來看您了。」

農曆二月二日是「頭牙」土地公生日，當事人今天（16日）在「靈異公社」臉書社團說，剛過土地公爺爺的生日，讓她不禁回想小時候有一次村莊連續有人過世，一周內離奇發生3、4起，有車禍雙亡，有掉入魚塭的。

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原PO回憶，村莊不大，人口不多，這是非常嚴重的事情，短短7天內怎那麼詭異，且一次一戶就是死兩個人，有父子、夫妻和兄弟，還有她乾媽的老公和兒子；從家門口出去一轉角，就有一家辦喪事，再轉角又一戶喪家。

▼當時有人因車禍去世。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲▼車禍。（圖／示意圖／取自pixabay）

「傳統社會的精神寄託就是信仰，我們信奉福德正神土地公爺爺」，原PO說，村長覺得這些事情一定有蹊蹺，就用廣播告知村民，晚上6點不管是大人小孩都要到廟前集合，當大家都到場了，由村長燒香起頭，接著有扶乩問事。

原PO表示，當時人手一柱香，大家整齊排列跪拜在福德宮廟埕前，彼此間沒有一點縫隙，以前大家看廟會乩童操練，都是抱著看熱鬧，沾沾慶典福氣，煙火釋放，敲鑼打鼓，喧鬧無比；而這次在乩童起乩，現場說有多嚴肅就有多嚴肅，沒有人敢發出一丁點聲音，大家屏氣凝神，一起等待土地公爺爺的指示。

原PO說，土地公爺爺降駕，說起村莊過馬路的一座山頭，有外地人私自採砂石，卻沒有動土破土儀式，「挖土機一掘就是咱們村莊龍頭，龍頭都流血了，村莊怎麼可能不見血？『啊流血某卡嚴重欸，哩那欸災愛處理』（台語，流血不嚴重一點，你們怎麼知道要處理）？」

▼全村連續參拜三天。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲香,拜拜,道教,宮廟,廟宇,宗教 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO指出，乩童說的細節是她事後問阿嬤，「小時候的我根本聽不懂乩童說什麼」；於是村長請示解決的方法，全村的人連續參拜三天，而村長也沿著土地公的指示找到施工處，且藏得非常隱秘，「如果沒有土地公爺爺指示，我們根本沒有人會經過那邊。」

文中寫道，一切事宜處理好之後，村莊又回到原本很平凡安定的生活，「說神蹟真心虔誠就有回應，說離奇還是單純只是巧合。其實你信祂就是神蹟，你不信，誰也說不動你。」

當事人表示，在他們小時候長大的地方，仰仗著農漁業生活，精神信仰到現在一天也沒斷過，連自己現在已經在北部生活多年，每每回去南部找外婆，總是會進去廟裡走走，跟土地公爺爺說，「伯公祖我回來看您了。」她自認「算滿幸運的，老天爺並沒有給我只遇到鬼的體質，還讓我見證到神也是有在保祐蒼生。」

對此，有網友留言，「我從小經過土地公廟，也會跟土地公說聲好、早。但土地公就是要護佑村民出入平安，不能認同這種讓人出事的通知方式。」原PO回，「其實我也不懂，但是一定不是土地公要讓村民出事，龍頭可能就是村莊脈根的源頭吧！阿災！」

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