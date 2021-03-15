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告別式說「這1句」！禮儀師半夜慘被2鬼壓...崩潰：我長得像佛祖？

喪禮,禮儀師,殯葬業。（圖／達志影像／示意圖）

▲一名禮儀師前陣子在告別式上祝離世老婦「一路好走」，回家後竟被2鬼壓。（圖／達志影像／示意圖）

實習記者閔文昱／綜合報導

有些具有特殊體質的民眾不僅能看見「好兄弟」，有時甚至還會接收到祂們的「委託」。1名在殯葬業擔任禮儀師的女子日前在殯儀館參加了2名高齡奶奶的告別式時，因在過程中默念了「這句話」，沒想到竟讓這2名老太太在半夜找上門來。

這名女網友昨（14日）在臉書社團「靈異公社」發文，表示平時除了擔任禮儀師外，也會在宮廟擔任誦經師，前陣子她連續參加2場分別為95歲及92歲的高齡奶奶告別式時，一邊顧著現場，一邊聽司儀講話，另外還對著照片中奶奶慈祥的面容在心中默念「奶奶，請妳一路好走跟佛祖去修行吧。」沒想到這個舉動竟真的引起了2位奶奶的注意。

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喪禮,禮儀師,殯葬業。（圖／達志影像／示意圖）

▲參加告別式時有許多禁忌，有些話更不宜在當下的場合說。（圖／達志影像／示意圖）

原PO在文中表示，當晚她回家睡覺後，半夜突然就被「鬼壓床」，而找上門的正是白天2場告別式中過世的奶奶，「我被壓的時候真的很火，妳們都活到90多歲了，有事要拜託人不能好好講嗎？一定要用壓的嗎？」後來她也在心裡告訴2位奶奶，「現在不是我在廟裡的時間，麻煩請各回本位，有需要幫忙請在我在廟裡的時候再告訴我」，2位老人這才離開。

這個離奇的經歷讓PO感到崩潰又無奈，忍不住在文末表示，「我叫妳一路好走妳跟著我走有事嗎！我看起來像佛祖嗎！」貼文一出馬上就引起了網友關注，紛紛留言表示，「厲害的通靈人」、「兩位奶奶只想給妳散場的擁抱 」「就是古早人講的，喪事上別亂想」、「有些話別說，講出來被跟也是應該的」、「唯一搭話的只好跟著走」、「兩位阿嬤很頑皮」「原來鬼壓，不只是有惡意才有...」

 
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