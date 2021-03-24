　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

奇葩牧師宣稱「聞屁發大財」！　信眾爽被坐臉壓地上

▲▼奇葩牧師放屁斂財 南非。（圖／Facebook／▲▼ 。（圖／Facebook／SevenFold Holy Spirit Ministries）

▲佩妮洛普宣稱，能以坐在信眾身上的方式進行治療 。（圖／Facebook／SevenFold Holy Spirit Ministries）

記者王佩翊／編譯

南非有一名奇葩牧師竟然傳出能以「屁療」的形式，從自己體內釋放出聖靈，讓聖靈跟著屁傳遞給他的信徒們，讓信徒發大財，荒謬的行徑瞬吸引大批教徒蜂擁而至，只為了一「聞」風采。儘管目前牧師本人已聲稱他「沒有放屁」，只是坐在信徒頭上，但是相關行為仍然引發熱議。

根據ladbible報導，南非一名來自七重聖靈教會的牧師佩妮洛普（Pastor Christ Penelope）因為經常透過「坐在信徒身上」的方式傳遞祝福，因此吸引大批教徒朝聖，紛紛希望自己有幸能成為牧師屁股底下的那個人。根據傳聞，佩妮洛普會坐在信徒的頭上或身上，並「放屁」給他們聞，作為治癒與祝福的一個方法，引發熱議。

據悉，佩妮洛普的「屁」非常靈驗，因此也有許多信徒紛紛湧入教堂。不過對於這樣的傳聞，佩妮洛普本人則喊冤稱，「我才不放屁，我是在治療眾人。」他表示，謠言都是錯誤的，自己做的「治癒行為」並非靠肉體，而是靠信念。佩妮洛普聲稱，當自己坐或站在別人身上時，他們不會感到痛苦，因為「聖靈」正支撐著他。

事實上，不只一般民眾批評佩妮洛普的行為，早就有許多來自其他教堂的牧師譴責他的行為。一名牧師說，「這樣的行為是錯誤的，上帝從來都沒有說過要坐在別人身上進行治療。牧師應該習得聖經內提到的內容，而非他們自己認為的內容。」

聽Podcast掌握國際局勢

不敗經典香氣！CK one、CK be香水激殺2050元→599元

ET快訊
阿兵哥買飲料大喊「我要腦殘」店員憋笑　下秒見1動作忍不住了
4人以下公司要納保！政院明拍板「勞工職災保險法」千萬人受惠
快訊／遊覽車自撞蘇花山壁6死！駕駛100萬元交保
長榮貨輪擱淺插土近照曝光！船首整個刺進蘇伊士運河河岸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

網購iPhone7…送來快跟人一樣高！　他拆開傻眼「難怪運費超貴」

百船塞爆蘇伊士運河！　埃及急下令開舊河道疏散

長榮貨輪「擱淺插土照」曝光！球狀船首疑刺入岸邊　救援難度增

漁夫開心釣到大魚！　拉起竟是「一具男屍」嚇壞：才剛死1個小時

奇葩牧師宣稱「聞屁發大財」！　信眾爽被坐臉壓地上

長榮貨輪傳擱淺前「全船跳電」！橫向卡蘇伊士運河　最新衛星照曝

廚工阿姨突爆富！　嗨中3900萬：會繼續替學校孩子煮飯

罹罕病「最怕一見鍾情」！辣媽遇帥男就腿軟…走路只能看地上

石油「慘卡」蘇伊士運河！全球油市受衝擊　長賜號恐害油價飆漲

家中愛犬咬傷人！　鄰居帶兒上門報復...工程師被9男亂棍打死

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

媒體狂報為免費改名全日本傻眼 人父痛心：原來我養的是鮭魚卵

Lulu裸身「女上男下」床戰邱澤　狂搖6小時全身汗「叫聲全都錄」

七星潭明星狗咬傷臘腸遭飼主狠踹 6犬曾遭總裁咬傷...2關鍵成導火線

男孩聽爸喊「臭小子」秒崩潰！ 媽媽暖心解釋：是充滿愛的意思

宜蘭生魚片10片280元！男喊不新鮮 一咬「鮭魚冰沙口感」引網友論戰

網購iPhone7…送來快跟人一樣高！　他拆開傻眼「難怪運費超貴」

百船塞爆蘇伊士運河！　埃及急下令開舊河道疏散

長榮貨輪「擱淺插土照」曝光！球狀船首疑刺入岸邊　救援難度增

漁夫開心釣到大魚！　拉起竟是「一具男屍」嚇壞：才剛死1個小時

奇葩牧師宣稱「聞屁發大財」！　信眾爽被坐臉壓地上

長榮貨輪傳擱淺前「全船跳電」！橫向卡蘇伊士運河　最新衛星照曝

廚工阿姨突爆富！　嗨中3900萬：會繼續替學校孩子煮飯

罹罕病「最怕一見鍾情」！辣媽遇帥男就腿軟…走路只能看地上

石油「慘卡」蘇伊士運河！全球油市受衝擊　長賜號恐害油價飆漲

家中愛犬咬傷人！　鄰居帶兒上門報復...工程師被9男亂棍打死

新屋入厝前的最後一步！裝潢後清潔工程是什麼？行情價格報你知

沙發影響男主人運勢！盤點10大NG擺法　頭上有燈也中槍

攝影迷歷史控必看！超過600幅珍貴畫面首曝光　還有霧社事件寫真帖

達成慈善捐200萬助弱勢棺木代金　張麗善致謝：行善非有錢人專利

F-5戰機新彈射椅只會用1年？　空軍：將納入新式飛機構型設計

中國影視平台Bilibili將在香港上市　有望籌集735億元台幣

衝擊百萬戶！大台中用水「供五停二」分區表曝　 公立泳池暫關閉

樂觀泡泡全破！富比士總裁警告「股災快來了」：擔憂通膨是真的

別隊新人好表現！餅總看了心癢癢　讓去年第一指名上一軍

爽勾人妻業務「激情纏綿」還產子…小王設計師扭頭密報！下場最慘

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

國際熱門新聞

長榮貨櫃輪卡在蘇伊士運河

健美猛男臥推220KG！3秒後胸肌撕裂影片曝

長榮貨輪擱淺　蘇伊士運河至少塞2天

長榮貨輪卡蘇伊士運河　「雙向塞船」畫面曝光！

19歲少女挺肚見前男友　釀2屍3命

最狂AA制！結婚2年妻做家事時薪393元

長榮貨輪卡運河「原因曝」！密麻小點全是排隊船隻

浴室愛愛「嘆一口氣」　她死在丈夫懷中

正妹「下面長肉色一根」百萬網友嗨了

石油慘卡蘇伊士運河！長賜號恐害油價飆漲

華裔嬤被打！眾籌竟飆破2500萬　

長榮貨輪「插土照」曝光！球狀船首疑刺入岸邊

美代理孕母產後9月仍照顧女嬰　苦曝原因

網紅為5.9萬吞4包鹽狂吸150萬讚

更多熱門

相關新聞

邪教犯罪《我願意》取材真實案例

邪教犯罪《我願意》取材真實案例

炎亞綸出演邪教犯罪影集《我願意》，雙男主角之一由金鐘視帝姚淳耀演出邪教教主（老師）一角，他首次以中長髮造型示人，更有一代宗師之感。劇中他洞悉人性貪婪面與操弄人際關係，將心靈成長團體混雜新興宗教所形成的「組織」，成為普渡的人性祭壇。

求錢母「發大財」？

求錢母「發大財」？

「泡麵土地公」變垃圾山！上萬紙碗堆滿地

「泡麵土地公」變垃圾山！上萬紙碗堆滿地

邪教「人民聖殿」信徒集體服毒奪913命！美史上最大非自然死亡事件

邪教「人民聖殿」信徒集體服毒奪913命！美史上最大非自然死亡事件

水底廢車發現「失蹤30年」女屍

水底廢車發現「失蹤30年」女屍

關鍵字：

邪教信徒信眾

讀者迴響

熱門新聞

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！

福原愛「1通視訊電話」鐵了心不回頭！

助拍羅志祥影片　洛克被妹拉回家

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

即／雨神來了！大水彈+閃電在家門口

好市多上架「專櫃連帽外套」大打37折！

臭味噁到想吐！陽大醫護遭爆「嫌棄已逝癌友」

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

23歲正妹甜交富少博士！1年後全身變形亡

詹惟中被爆「退養浪貓」！　回應了

長榮貨櫃輪卡在蘇伊士運河

更多

最夯影音

更多
水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要
見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面