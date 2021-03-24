奇葩牧師宣稱「聞屁發大財」！　信眾爽被坐臉壓地上

▲佩妮洛普宣稱，能以坐在信眾身上的方式進行治療 。（圖／Facebook／SevenFold Holy Spirit Ministries）



記者王佩翊／編譯

南非有一名奇葩牧師竟然傳出能以「屁療」的形式，從自己體內釋放出聖靈，讓聖靈跟著屁傳遞給他的信徒們，讓信徒發大財，荒謬的行徑瞬吸引大批教徒蜂擁而至，只為了一「聞」風采。儘管目前牧師本人已聲稱他「沒有放屁」，只是坐在信徒頭上，但是相關行為仍然引發熱議。

根據ladbible報導，南非一名來自七重聖靈教會的牧師佩妮洛普（Pastor Christ Penelope）因為經常透過「坐在信徒身上」的方式傳遞祝福，因此吸引大批教徒朝聖，紛紛希望自己有幸能成為牧師屁股底下的那個人。根據傳聞，佩妮洛普會坐在信徒的頭上或身上，並「放屁」給他們聞，作為治癒與祝福的一個方法，引發熱議。

據悉，佩妮洛普的「屁」非常靈驗，因此也有許多信徒紛紛湧入教堂。不過對於這樣的傳聞，佩妮洛普本人則喊冤稱，「我才不放屁，我是在治療眾人。」他表示，謠言都是錯誤的，自己做的「治癒行為」並非靠肉體，而是靠信念。佩妮洛普聲稱，當自己坐或站在別人身上時，他們不會感到痛苦，因為「聖靈」正支撐著他。

事實上，不只一般民眾批評佩妮洛普的行為，早就有許多來自其他教堂的牧師譴責他的行為。一名牧師說，「這樣的行為是錯誤的，上帝從來都沒有說過要坐在別人身上進行治療。牧師應該習得聖經內提到的內容，而非他們自己認為的內容。」

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