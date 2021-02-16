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南投「泡麵土地公」變垃圾山！每天吃掉300箱…上萬紙碗清到崩潰

▲▼南投泡麵土地公。（圖／《東森新聞》）

▲南投「泡麵土地公」垃圾堆滿，每天消耗300箱。（圖／《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

南投縣中寮鄉石龍宮有尊「泡麵土地公」，信徒們求財時，會帶著泡麵來，接著留在廟裡，與其他信眾。不過，由於過年期間求財者眾多，廟方一天消耗的泡麵數量約為300箱，加上沒有管理員，無法即時整理垃圾，每天都堆出「泡麵垃圾山」，讓人看了相當無奈。

「石龍宮」裡的土地公鬍鬚是黑色的，先前全民瘋「大家樂」時，認為石龍宮的土地公相當靈驗，因此時常待到深夜，就是為了求「明牌」，因此出現了「帶泡麵止飢」的狀況，久而久之，成了石龍宮的特色。

許多人參拜時，會帶著整箱泡麵來，接著再食用廟裡的泡麵，如此一來，石龍宮裡累積了大量的泡麵，香客們只要來，就能免費食用，廟方也不會限制食用數量。

▼廟方出於美意提供免費泡麵，信眾卻亂丟垃圾。（圖／《東森新聞》）

▲▼南投泡麵土地公。（圖／《東森新聞》）

春節走春期間，石龍宮每天約有5、6千名信徒造訪，泡麵消耗速度相當驚人，幾乎每天能吃掉3百箱。不過，由於廟方沒有設置管理員，有泡麵紙碗垃圾產出，沒有辦法即時處理，整天下來，垃圾塞爆垃圾桶，一旁也堆滿紙碗。

雖然有信徒自主加入清理，但造訪人次眾多，泡麵紙碗依然快速增加，也沒有垃圾車能清運，只能等到初五，再一次將垃圾清掉。對此，石龍宮主委吳秋福說，目前已有加派5、6名人力處理，但廟宇是24小時開放，晚上沒有人顧，加上信眾亂丟，才會變成這副模樣。

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