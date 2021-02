水底廢車發現「失蹤30年」女屍！ 　她追隨「邪教領袖」失蹤

記者張方瑀/綜合外電報導

美國紐約州環保部門日前在進行測試時,意外從水中撈出一輛廢棄車,沒想到裡面居然有一具已成白骨的女屍。警方介入調查後發現,該具骨骸的真實身份是一名1989年失蹤至今的女子,當年她戀上一名邪教領袖,最後就從家中神秘消失。

Remains found in car pulled from reservoir ID'd as NY woman who went missing in 1989 https://t.co/5Sycdexp9S pic.twitter.com/mM3cekqNKV