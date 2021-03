爆沙烏地王儲鋸刑記者！調查員遭死亡威脅　再不受控就要「處理」

▲聯合國調查員爆料,記者卡舒吉遭沙烏地阿拉伯王儲默罕默德施鋸刑,慘被「切塊而死」。(圖/翻攝自維基百科)

記者葉睿涵/編譯

聯合國調查員卡拉瑪(Agnes Callamard)最近爆料,在她著手調查沙烏地阿拉伯記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)「遭鋸刑」的謀殺案後,就收到了來自沙烏地高官發出的死亡威脅。沙烏地高官在日內瓦的聯合國會議中警告,如果卡拉瑪的行為不受控的話,那他們就會「處理」她。

Top Saudi official TWICE issued death threats against the UN official investigating #Khashoggi's murder.



This is why Biden's refusal to sanction the Saudi Crown Prince is so disastrous.



America's acquiescence to Saudi rogue behavior FUELS that behavior.https://t.co/DMAVup2as5