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爆沙烏地王儲鋸刑記者！調查員遭死亡威脅　再不受控就要「處理」

▲▼記者卡舒吉,沙烏地阿拉伯王儲默罕默德。（圖／翻攝自維基百科）

▲聯合國調查員爆料，記者卡舒吉遭沙烏地阿拉伯王儲默罕默德施鋸刑，慘被「切塊而死」。（圖／翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／編譯

聯合國調查員卡拉瑪（Agnes Callamard）最近爆料，在她著手調查沙烏地阿拉伯記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）「遭鋸刑」的謀殺案後，就收到了來自沙烏地高官發出的死亡威脅。沙烏地高官在日內瓦的聯合國會議中警告，如果卡拉瑪的行為不受控的話，那他們就會「處理」她。

據《衛報》報導，在聯合國人權理事會擔任法外處決特別調查員的卡拉瑪，是第一個公開對卡舒吉在2018年被謀殺一案展開調查的官員，她在公開調查結果時表示，這起謀殺案是「國際犯罪」，而且「可信證據」表明，沙烏地王儲默罕默德（Mohammed bin Salman）和多位高官參與了這起謀殺案。

她的調查隨後獲得拜登政府的支持，他們隨後發布了一份非機密報告稱，默罕默德王子批准了這起謀殺案。沙烏地政府事後迅速否認該國未來國王曾下令殺害卡舒吉，並指控卡拉瑪收取了來自敵國卡塔爾（Qatar）的資金。

▲▼聯合國調查員卡拉瑪（Agnes Callamard）。（圖／翻攝自英國外交部官網）

▲聯合國調查員卡拉瑪遭沙烏地阿拉伯高官威脅。（圖／翻攝自英國外交部官網）

卡拉瑪在接受《衛報》採訪時透露，她的一位聯合國同事在2020年1月告訴她，沙烏地高官在日內瓦的聯合國會議中曾2次警告，如果卡拉瑪的行為不受控的話，那他們就會「處理」她。卡拉瑪表示，「這是明目張膽的死亡威脅，人們就是這樣理解的。」

聯合國官員對此表示擔憂後，沙烏地代表團曾讓聯合國不用將這番言論放在心上，但卡拉瑪被告知，他們事後再次對聯合國官員重複了所謂的威脅，並表示，他們認識一些人，如果聯合國「不解決這個問題」，那這些人就會主動幫忙。

沙烏地政府並未就此事做出任何回應，但卡拉瑪的態度堅決，她告訴《衛報》，「那些威脅對我起不了作用，我不想再受他們威脅，但我必須做我該做的事，而這也無法阻止我去做我認為是正確的事。」

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