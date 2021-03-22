女娃遭5暴犬「圍剿撕咬」滿身血慘亡　家屬見不到她最後一面

▲4歲女童在家庭旅遊期間，被5隻流浪狗攻擊死亡。（示意圖／視覺中國）

記者張寧倢／編譯

全球新冠肺炎疫情嚴重，醫院更是注重防疫規定，然而，沙烏地阿拉伯日前有一名4歲女童遭到5隻兇猛的流浪犬攻擊，附近民眾聽見慘叫，協助將女童緊急送醫，但家屬卻因為防疫規定，被迫在醫院外等待，經過2個多小時的緊急搶救之後，女童仍不治身亡。

根據《鏡報》報導，沙烏地阿拉伯的4歲女童莎賀德（Shahd）日前與家人到位於首都利雅德（Riyadh）西南方約25公里的郊區度假，卻在12日晚間慘遭5隻流浪犬的無情襲擊。目擊者表示，當時聽見小女孩的尖聲慘叫，便趕走這些浪犬，眾人也隨即將被狗咬得滿身是血的莎賀德緊急送醫。

報導指出，由於當地防疫措施限制，莎賀德的家屬被迫在醫院外頭等候。叔叔阿爾薩蘭（Al Salam）表示，姪女大約在下午5時30分左右到達醫院，當時醫務人員向家屬保證，莎賀德的情況穩定，沒想到，所有人在院外苦苦等了2個多小時之後，院方卻於7時50分通知家屬莎賀德的死訊，「這對我們來說太衝擊了。」

阿爾薩蘭向媒體抱怨，郊區長期存在流浪動物的問題，而當地政府卻未採取任何解決措施，「周末常有家庭帶著孩子到這附近旅遊，當局應該撲殺這些流浪狗。」據了解，不幸身亡的莎賀德已於14日被安葬於Al Mansouriya公墓。

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