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慧眼看天下／台灣零碳企業 靠著愛地球年賺好幾個億


新聞節目中心／綜合報導

如果你還是認為綠能是個遙不可及的事情，是個昂貴又不切實際的想法，那麼來看看這個比蘋果、微軟這些國際大企業還要提早10年，在2020年就已經達到「淨零排放」，成為台灣南波萬的「零碳企業」，他是如何靠著愛地球的信念，為自己賺進人生的財富。《慧眼看天下》第138集，邀請到歐萊德國際股份有限公司董事長葛望平先生，與主持人黃寶慧一起分享，他靠著愛地球的信念，如何感染周遭的合作夥伴，一起挑戰不可能的故事。

▲▼零碳企業歐萊德葛望平（圖／慧眼看天下）
利他便是利己? 愛地球自然地球會愛你
每一個成功的企業背後都有一個感人的故事，對於葛望平來說，過去是成就現在最大的動力，只是這個故事對葛望平來說太過沉重。或許是故事說得太多次了，多到葛望平已經可以不帶情緒的回憶，當他輕快的說出在創業的初期，遭逢雙親辭世的打擊時，你以為他已經對過去釋懷，其實也只是理解了父母親留給他最珍貴的遺產，無非就是「利他便是利己」的道理。

當年因為創業壓力加上雙親辭世打擊的葛望平，看了一段時間不算短的精神科，因為他罹患了憂鬱症，有氣喘又有憂鬱症，在連續吃了很長一段時間的藥之後，醫生無意間的一番話，讓他回想起父母親對他說過，「你將來若是事業有成了，但是已經沒有父母可以孝順，那麼要把這份孝心，回饋給社會、國家。」因為父親是軍人，母親是大陳義胞，對於國家民族的觀念非常深，也因為這份信念，終於讓葛望平擺脫憂鬱的泥淖，找到繼續為人生前行的動力。

為自己好也為他人好，為工作好也為地球好，葛望平看見他深耕的洗髮精行業對身體跟地球會造成什麼樣的負擔，所以當他的事業面臨危機的時候，他選擇說服合作夥伴跟他一起拼轉型。轉的不是用更低的價格去搶市佔，而是去開發高端、對人體無負擔的新品牌，這個事業上的大轉骨不僅需要資金，更需要大無畏的挑戰精神，也許是天公疼憨人，也許是愛地球自然地球會幫你，不論是什麼，葛望平跟他的合作夥伴們在歷經無數次的努力跟自我挑戰後，終於迎來自己的勝利。

▲▼葛望平談最綠牙膏（圖／慧眼看天下）
台灣南波萬 殺進北歐市場憑的是實力
很多人都知道，要成為別人看得起的品牌，你得先擠進世界的舞台。所以轉型後的葛望平帶著他得意的商品前進無數的歐美商品展售會，可是歧視總會冷不防的讓人感到害怕，但是葛望平沒有退卻。

葛望平分享了他去國外被採訪的一次經驗，他說當國外記者問道，「你們現在亞洲崛起了，你們到我們北歐來賣東西，就留下很多的垃圾…」葛望平面對這樣峰利的提問，客氣的回答記者，他來到北歐國家，發現家家戶戶的庭院都有堆肥，而他的產品是用完就能立即拿去做堆肥的，當場讓記者的態度從不友善到尊敬。敢這樣的回答全是因為葛望平的商品早就獲得世界肯定，是能夠在自然界分解，還能生長出綠樹的一款設計，對於愛地球，已經不是葛望平的一種信仰，更是他的一種生活態度。

要做到「零碳企業」真的不容易，除了盡量減少碳的產生以外，對於台灣企業相當陌生的「購買碳權」，葛望平也一直在做，台灣多數的企業對於國際標準比較不在意，可是當愛地球已經是全球最大共識的時候，想要把台灣商品賣到全世界，拼減碳之餘你還得理解「購買碳權」是怎麼一回事，葛望平說這幾年碳權的價格不斷翻新，勢必對企業的未來造成一些衝擊，他早早就已佈局購買碳權，有人覺得他很傻，其實是不知道他看見的商機，以去年來說，受到新冠疫情重創的產業何其多，但是他領軍的企業卻不受影響，業績反而還有成長，憑的是什麼？就是這股全球最大共識，當大家都買愛地球的商品，都拼綠色企業的時候，那些被認為是傷害地球的、不環保的，終將會像不符合7期環保排放標準的摩托車一樣，不是等著被淘汰，就是等著被開罰。

▼完整節目內容，將會於03月13日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。
慧眼看天下第138集顯圖

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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