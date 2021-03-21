比賽拆板模輸了！少女遭綑綁性侵　事後開心喊：友情不會散

▲少女打賭輸了，被綁起來性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者柯振中／綜合報導

台中一名少女小美（化名）在工地工作時，與小花（化名）打賭，比賽「誰板模拆得快」，輸了以後被脫光綑綁，還遭到性侵。法院審理後，依照對十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，判處張女6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

依據判決書內容，少女小美與阿明（化名）為男女朋友關係，2人一起在工地工作，由於阿明2017年被阿強（化名）雇用，小美進而認識阿強的女友小花。

小美2018年1月在工地工作時，與小花打賭，要比拆板模的速度，輸的一方任由贏的一方處置，小美最後輸掉比賽。當天下班回家，小美、阿明、阿強、小花等人回到租屋處，小花看見小美剛洗完澡，便要求兌現賭約，用繩子將小美綑綁，接著用手指性侵得逞。由於小美中輟，學生諮詢輔導中心的輔導員上門找人，得知事件後，帶著小美到警局報案，全案才被揭露。

▼少女被性侵以後，還說「友情不會散」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



小花被依照強制性交罪起訴。不過，法官勘驗監視器畫面，小美過程中有說有笑，也沒有透露出驚恐、害怕的情緒，更沒有向在場的人求救，因此沒有構成強制性交。對此，法院審理後，依照對十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，判處小花6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

而小美也說，她與小花當時是朋友關係，雖然有說不要，但沒有明確拒絕，且是自己打賭輸了，大家也只覺得是開個玩笑，友誼依舊不會散。

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