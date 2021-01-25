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鍾欣怡狂推「厚棒」好用被圈粉　手刀準備搶momo超強吸力爆殺價

永豐餘五月花厚衛生紙（圖／業者提供）

▲藝人鍾欣怡身為兩寶媽，為了給家人最好的東西，對於家用品的挑選非常嚴謹。（圖／品牌提供，以下同）

消費中心／台北報導

藝人鍾欣怡近年轉戰網路直播賣東西，當起購物女王開啟斜槓人生，也時常在社群上大曬幸福日常，分享與製作人老公孫樂欣以及一雙兒女之間相處的生活趣事，並透露不管是在結婚或孩子出生後，自己都還在學習怎麼當個好老婆、好媽媽。尤其多了兩寶媽的身分後，她對於生活品質變得更嚴謹，就連小小一張衛生紙也不放過，要求必須通過3大實測才能過關，挑選標準嚴格到不行，堅持把「最好的」留給家人。

飯後擦嘴、蹲完廁所、擦乾雙手…，這種時候最需要衛生紙來救援，不過有的做太薄，每次一抽就是好幾張，常常沒幾天就用掉一整包。衛生紙似乎只要能擦乾淨就好，但不少人其實很注重好不好用，且一摸就知道品質優劣，鍾欣怡就說自己很介意上廁所會透手之外，也很在意不小心打翻水或咖啡時吸水不夠力，或是小孩子拿來擦臉時太粗糙。市售衛生紙品牌眾多，其中有一款讓她一用就愛上，甚至找來市售頂級衛生紙一起做實測，跟大家分享她長期使用的好物究竟有多厲害。

永豐餘五月花厚衛生紙（圖／業者提供）

▲鍾欣怡對於每天都在用的衛生紙品質不馬虎，也跟大家分享她長期使用的好物，並透過實測方式來看看究竟有多厲害。

此次參賽PK的2大選手，分別是五月花厚棒衛生紙與市售頂級衛生紙，在進行厚度、吸水力、柔軟度3大實測後，結果發現市售頂級衛生紙薄到輕飄飄，吸水力也欠佳，水倒下去後沒辦法被均勻地擴散開來，只是輕輕一拉扯就破掉，代表得再抽好幾張才能擦乾；相較之下，五月花厚棒衛生紙一張就搞定，除了比較大張、有重量，吸水表現也較好，不僅吸濕快、吸濕量高，紙張也不會因此變得破爛，仍具有柔韌度，另外也經過小朋友測試認證，衛生紙不只厚，擦起來更是蓬鬆柔軟，受到小朋友的喜愛。

永豐餘五月花厚衛生紙（圖／業者提供）

永豐餘五月花厚衛生紙（圖／業者提供）

永豐餘五月花厚衛生紙（圖／業者提供）

▲不論是厚度、吸水力或柔軟度，厚棒衛生紙皆大勝。

永豐餘五月花厚衛生紙（圖／業者提供）

▲鍾欣怡擔任五月花超級吸力活動大使。

身為母親，鍾欣怡不只照顧全家人，更想要給他們最好的東西，對於挑選家中日用品的「龜毛」程度可想而知，一比較才知道厚棒衛生紙有多好用，厚度足夠、觸感舒適，除了不用害怕「黃金手」，小朋友擦嘴或擤鼻涕也不會唉唉叫，對於不小心滴落的湯湯水水，只需一張就能吸飽，用量非常省，讓她被圈粉以後就回不去了，更擔任起momo五月花超級吸力活動大使。趕在春節前回饋消費者，通路祭出促銷活動，momo超級品牌週1/25～1/31下殺51折起，明星商品厚棒衛生紙單箱直接現折100元，同系列更有超強吸收力的厚棒廚房紙巾限量剁手價，快把握時間趁這波手刀買起來！

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