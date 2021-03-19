蝦皮標錯價事件更新4大補償方案　再次上架同品項重新下單購買

▲蝦皮蛋塔衛生紙標錯價。（圖／翻攝臉書）

記者洪菱鞠／台北報導

蝦皮購物誤植商品價格，肯德基蛋塔、萊爾富衛生紙標錯價，造成消費者瘋狂搶購，事後卻取消已成立訂單並全額退款，另提供補償方案，引起大批用戶火大不買單，直說「蝦皮變賴皮」，北市法務局截至19日下午2點已接獲申訴案件累計288件。為平息消費者怒氣，蝦皮購物於19日晚間10點提出補償方案更新說明。

蝦皮購物價格系統設定出包，18日凌晨有網友發現超殺商品，「肯德基原味蛋撻禮盒（6入）即享券」賣35元，萊爾富抽取式衛生紙100抽8包也只賣30元，隨後立即分享、轉傳，吸引大批消費者爭相買爆，最後蛋塔賣出8.3萬盒，衛生紙售出2萬份。

事後蝦皮購物發聲明稿承認標價錯誤，同時也表示把已成立之訂單取消並全額退款，並提供高於站上商品標示售價的100%全站折扣券作為補償，但這樣的處理方式讓消費者更火大，認為蝦皮不認帳出貨、很沒誠意，甚至把已經發出的票券再收回，氣得不少人直接找上消保處申訴，爭取權益。

▲蝦皮購物價格系統設定出包，「肯德基原味蛋撻禮盒（6入）即享券」只賣35元。（圖／民眾提供）

針對原先補償方案，蝦皮購物表示，除了先就原訂單尚未兌換的商品金額退款給消費者外，將再次上架同品項的蛋塔、衛生紙電子票券商品給原已取得商品兌換條碼的用戶，提供未兌換數量之折扣卷，得依優惠價格蛋塔一盒35元、衛生紙一組30元重新下單購買，另於3/18已發送100%折抵的全站折扣券，則免費贈送用戶，並且再延長使用期限3個月。

更新補償方案細節如下：

1、下單「肯德基原味蛋塔禮盒（6入）」且已取得商品兌換條碼者：蝦皮購物已於3/18發送100%折抵的全站折扣券「滿180元折180元」，若尚未使用該張全站折扣券者，使用期限將延長3個月；此外，原已取得商品兌換條碼的用戶，將可依照先前購買且尚未兌換的商品數量以相同標價重新訂購。

例如

(1) 若先前訂購5盒肯德基原味蛋塔禮盒，且皆尚未兌換，蝦皮購物將提供1張NT$700元的肯德基原味蛋塔禮盒電子票券商品折扣券，待商品重新上架後，消費者可於指定頁面重新訂購5盒原味蛋塔禮盒，每盒35元。

【計算說明】NT$875（NT$175元*5盒）-NT$700（蝦皮購物提供之補償折扣券）＝NT$175（NT$35元*5盒）

(2) 若先前訂購5盒肯德基原味蛋塔禮盒，但已兌換2盒，蝦皮購物將提供1張NT$420元的肯德基原味蛋塔禮盒電子商品折扣券，待電子商品重新上架後，消費者可於指定頁面重新訂購剩餘未兌換之3盒原味蛋塔禮盒，並以原先商品優惠價購得。

【計算說明】NT$525（175元*3盒）- NT$420（蝦皮購物提供之補償折扣券）＝NT$105（NT$35元*3盒）

2、下單「肯德基原味蛋塔禮盒（6入）」但未取得商品兌換條碼者： 蝦皮購物已於3/18發送100%折抵的全站折扣券「滿180元折180元」，若尚未使用該張全站折扣券者，使用期限將延長3個月；另外，蝦皮購物再加碼送用戶每人1張全站免運券，使用期限為3個月。

3、下單「萊爾富HL抽取式衛生紙100抽*8」且已獲得商品兌換條碼者： 蝦皮購物已於3/18發送100%折抵的全站折扣券「滿270元折270元」，若尚未使用該張全站折扣券者，使用期限將延長3個月；此外，原已取得商品兌換條碼的用戶，將可依照先前購買且尚未兌換的商品數量以相同標價重新訂購。

例如

(1) 若先前訂購5組萊爾富HL抽取式衛生紙，且皆尚未兌換，蝦皮購物將提供1張NT$1,170元的萊爾富HL抽取式衛生紙電子票券商品折扣券，待商品重新上架後，消費者可於指定頁面重新訂購5組萊爾富HL抽取式衛生紙，每組30元。

【計算說明】NT$1,320（264元*5組）-NT$1,170（蝦皮購物提供之補償折扣券）＝NT$150（NT$30元*5組）

(2) 若先前訂購5組萊爾富HL抽取式衛生紙，但已兌換2組，蝦皮購物將提供1張NT$702元的萊爾富HL抽取式衛生紙電子商品折扣券，待電子商品重新上架後，消費者可於指定頁面重新訂購尚未兌換之3組萊爾富HL抽取式衛生紙，並以原先商品優惠價購得。

【計算說明】NT$792（264元*3組）-NT$702（蝦皮購物提供之補償折扣券）＝NT$90（NT$30元*3組）

4、下單「萊爾富HL抽取式衛生紙100抽*8」但未取得商品兌換條碼者： 蝦皮購物已於3/18發送100%折抵的全站折扣券「滿270元折270元」，若尚未使用該張全站折扣券者，使用期限將延長3個月；另外，蝦皮購物再加碼送用戶每人1張全站免運券，使用期限為3個月。

