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珍藏10年高粱最後剩香氣？酒友力薦高CP老酒　買來就是「陳放千日」醇厚酒質

▲▼高粱,金門,藏酒,老酒,陳年,千日醇,黑松。（圖／品牌提供）

▲不想承擔新酒買回家存放可能揮發掉的風險，許多藏家傾向購入「買來就是老酒」的高CP經典酒款。（圖／品牌提供，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

年前一則新聞或許仍讓許多酒饕印象猶新，有網友的爸爸想在過年時打開珍藏10多年的高粱老酒，沒想到一開發現甕裡已經一滴不剩、徒留酒香，讓原PO家人與網友都惋惜不已。想喝老酒，實在不必費盡千辛萬苦，就有網友指出，被譽為增值之王的「58度金門高粱酒」，旗下熱銷的58金高「千日醇」就是中式白酒老酒市場裡「不必等」、「買來就是老酒」的經典代表，一入手就是陳放千日的酒質，放10年後再開，醇厚酒香不知要翻了幾倍，而且玻璃瓶裝好保存，不怕最後「整甕一場空」。

▲▼（圖／翻攝自爆怨公社）

▲網友的父親珍藏10多年的甕裝高粱，年前拆下封條開箱竟發現「一場空」。（圖／翻攝自爆怨公社）

想追求「開瓶即得醇厚酒質」，一切得來不易。「58金高千日醇」採成本極高的純糧固態古法釀造，加上高濃度酒精使其裝瓶後仍會持續熟陳，在黑松公司計畫性儲酒策略下，一瓶瓶以時光封存的千日醇，每瓶皆至少陳放千日以上，目前市面上最久甚至已陳放了5年多。轉開千日醇瓶蓋便有傾瓶而出的糧香，不用苦等多年，也不必特地藏酒，買來的當下就能執起酒杯品飲老酒，無論是自己小酌或是揪老友酣暢共飲，皆格外過癮盡興。

有別於58金高新酒的活潑清冽，陳放千日以上的「58金高千日醇」，已然堆疊出綿香細微的入喉層次。初聞時便能嗅到令人著迷的陳醬氣息，甘草的柔和清新也會隨之而來。在千日歲月的淬煉下，酒體也從新釀的爽冽，逐步邁向厚實內斂的老熟口感，順喉度提升以外，眾所期盼的尾韻，也隱然呈現老金酒的回甘甜感。甫開瓶即享已陳化千日的醇美酒質，價格卻十分平價，如此高CP值，無怪乎已成為不少人品酩老酒的入門款首選。

▲▼高粱,金門,藏酒,老酒,陳年,千日醇,黑松。（圖／品牌提供）

▲以時光淬煉的58金高千日醇，醇厚酒質已帶有老酒的迷人醬香氣息。

在品酒取代豪飲的現代，芳香馥郁的中式白酒吸引愈來愈多年輕人嚐鮮，高粱市場也漸趨白熱化。「58金高千日醇」這支中式白酒市場首次推出的年份酒，便以「時光」做為最大亮點，加上價格平易近人，滿足酒友隨興而至的小酌心情，隨時都能喝到陳放多時的佳釀，若想留著幾支收藏，酒質與價值亦從千日起跳。不過，熟悉老酒市場的藏家或許能嗅出「58金高千日醇」限量釋出的味道，許多酒迷收酒多是一箱箱地搬，賣一瓶即少一瓶的數量可謂「不等人」，隨著時光流轉，或許不久以後真的只能成為流傳在酒饕口中的絕版經典。

▲▼高粱,金門,藏酒,老酒,陳年,千日醇,黑松。（圖／品牌提供）

▲飾有沉穩雲紋的外盒設計，彷彿帶出「58金高千日醇」的柔醇質感。

「58金高千日醇」不僅酒體醇美細膩，單瓶的外盒包裝亦採高質感設計，做為送禮之用也大方適宜。人與人之間深厚的情感就如同千日醇般香醇濃厚，送禮就該送到收禮人的心坎裡，一同以千日醇共敬如老酒般愈陳愈香的情誼。即日起皆可在全台各地區酒類專賣店、家樂福、大潤發、愛買、7-11超商和全家便利商店FamiPort購得，想一嚐陳放千日的美酒，現在不僅更好買，更不用再癡癡久候。(售價與庫存依各通路為準)

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▼以餐佐酒正夯！已有老酒醇厚口感的千日醇搭餐，也能交融出迷人的綿長尾韻。

▲▼高粱,金門,藏酒,老酒,陳年,千日醇,黑松。（圖／品牌提供）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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