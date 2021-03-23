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金門縣幼兒園明年起師生比1:12　教團籲全面推動

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，與台南市私立郡豐幼兒園合作，由小朋友手繪祝福卡，掛滿整棵聖誕樹，讓就業中心充滿了祝福與溫馨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲教團呼籲教育部降低幼兒園師生比。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者崔至雲／台北報導

從民國70年開始，幼兒園師生占比都維持在1:15的高比例。全教總今（23日）指出，在全球均強調幼教教育品質的現今，這樣的師生比完全沒有辦法呼應國際趨勢，目前僅金門縣政府率先宣布將從110學年起調降幼兒園師生比到1：12，全教總呼籲政府調降全國幼兒園師生比，讓幼教人員能提供更好的教保服務。

全教總理事長侯俊良指出，幼教現場的勞動與情緒勞務相當繁重，一間教室內除了有30位幼兒，還包含了很多特殊需求幼兒與需要高度關懷的家庭，1:15的高比例再加上各種需求的幼兒，讓幼教人員長期處在高壓的工作環境，這樣的現況不利於幼兒的學習與照顧。因此，為了更能支持幼教人員提供好的教保服務，降低師生比已經是刻不容緩的事情。

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金門縣率全國之先，預訂將在110學年度開始降低幼兒園師生比，並將在111學年度達成全縣公幼師生比均降至1:12的目標。侯俊良肯定金門縣的決心，樂見金門做為全台第一個優先降低師生比的縣市。全教總呼籲中央政府應重視地方需求與教育現況，扮演積極性的角色，修改相關法令，並提供必要支援給地方政府，希望在今年能讓停滯40年的幼教師生比往前邁進。

全教總副秘書長兼幼委會主委楊逸飛也說，全球最具指標性的幼教協會-全美幼兒教育協會(National Association for Education of Young Children, NAEYC)-曾針對幼兒的年齡提出建議的師生比例，根據其標準來看，台灣仍還有很大的努力空間(見附表)。

全教總強調，少子女化的時代與多元化需求的社會，幼兒教育是國民生活品質的重要場域，國家應當提供更精緻與個別化的教育品質，才能全面提升國人的家庭生活福祉。幼托整合已經十年，其初衷是希望提供優質的幼兒教育，但若中央政府再不落實降低師生比，恐怕真的要就會讓1:15的師生比，維持超過半個世紀。

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