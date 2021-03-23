今晚「全台中獎」通通有雨！2地區雨最大　周五起冬天暖回小夏天

▲今晚到明天受到鋒面通過、東北季風稍增強，各地都有局部短暫陣雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

終於要下雨了！氣象預報員趙竑表示，今晚到明天受到鋒面通過、東北季風稍增強，各地都有局部短暫陣雨，不過主要雨區為中部以北、東北部，其中北部、中部山區有局部較大雨勢發生機率，其他地區為局部短暫陣雨。

不過，氣象局表示，由於這波降雨持續時間滿短，預估中部山區也僅局部有較大雨勢，對於水庫集水區累積雨量來說，仍比較不利。

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▲今晚到明天全台有雨，周五起一路暖回30度小夏天。（圖／中央氣象局）

周四受東北季風影響，北部、東北部偏涼，整天氣溫約14-22度，中南部注意日夜溫差大，但這波偏乾，各地多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨。

周五東北季風減弱，一直到下周二各地都很有夏天的感覺，且大多為多雲到晴，僅東半部仍有零星短暫雨各地，每天高溫都會逐漸回升，30日北部高溫可達29度，中南部更上看30度以上。

▲今晚到周三白天，全台灣都會有一波雨勢，量不多，但通通有獎。（圖／翻攝自Facebook／「台灣颱風論壇│天氣特急」）

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」則指出，根據最新資料顯示，周二夜晚至周三白天，將有一波「華南雲雨帶」通過，預計全台灣都會有一波雨勢，量不多，但通通有獎！雖然對水庫幫助很有限，但有總比沒有好。

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