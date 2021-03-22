快訊／升級強烈冷氣團9.6℃！入夜再急凍　「全台有雨」時間曝

記者陳俊宏／台北報導

4縣市「低溫特報」，大陸冷氣團升級強烈大陸冷氣團！中央氣象局觀測，台北氣象站今天（22日）下午1時出現12度，氣象局預報員表示，強烈冷氣團（台北氣象站12度以下）已達標。氣象局預報，周二晚起至周三華南雲雨區東移，中部以北及東北部地區有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨。

▲今上半天水氣偏多。（圖／氣象局）



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►氣象局對4縣市發布「低溫特報」：

今下午至晚間低溫區域

【黃色燈號（寒冷）】

基隆市、新北市、桃園市、新竹縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象局觀測，截至下午1時50分，今全台最低溫出現在新北市石門、桃園市楊梅、新竹縣關西的9.6度。氣象局說，今清晨中部以北及東北部低溫只有12至15度，北台灣局部地方有再低一些，其他地方約16、17度；白天北部及東北部持續偏冷，高溫只有15、16度，中部及花東也偏涼冷，高溫約18至20度，只有南部稍微舒適，高溫可以來到23度左右。

▼今晨0時至下午1時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



氣象局指出，上半天水氣多，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地方雲量偏多，中部地區及南部山區也有零星降雨，下半天之後水氣減少，平地的降雨機率將逐漸降低。

氣象局預報，周二白天起強烈冷氣團稍減弱，各地氣溫稍回升，北部及東北部地區仍有零星短暫雨，其他地區為多雲的天氣；周二晚起至周三華南雲雨區東移，中部以北及東北部地區有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨；周四至周日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

