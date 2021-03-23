退休警拒再度出庭作證　孟晚舟律師籲法官其證詞不應採信

▲華為財務長孟晚舟。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

華為財務長孟晚舟引渡案昨（22）日繼續在加拿大溫哥華高等法院審理，孟晚舟本人也親自到庭聆審。庭審過程中，孟晚舟辯護律師認為，法官應該對一名拒絕出庭作證的加國退休皇家騎警警官Ben Chang證詞作「不利推斷」。

▲孟晚舟律師質疑加國執法部門拘捕過程存在瑕疵。（圖／達志影像／美聯社）

《中新網》報導，孟方律師認為，退休騎警Ben Chang曾配合檢方出具證詞，聲稱自己未將孟的電子設備序列號傳給美國聯邦調查局，卻在不予解釋的情況下拒絕出庭接受交叉詢問作證，其做法是「破天荒的」，是此案中「令人不安的因素之一」。鑒於此人在案件中的關鍵角色，孟方律師認為，法官對其宣誓書不應採信。

據悉，控辯雙方曾在多次法庭聆訊中對來自加國邊境服務局、皇家騎警的11名證人展開交叉質詢，證人證詞曾透露出加國執法部門在拘押孟晚舟的過程中存在若干涉嫌違法違規的行為。而在孟晚舟遭加方拘押半年後，退休的Ben Chang拒絕出庭接受詢問，甚至已離開加拿大前往澳門。辯方因此質疑執法部門在拘押過程中對孟違規搜證並循不當管道將相關訊息傳遞給美方。

孟方律師提到，在法庭已作出要求且辯方發出通知的情形下，檢方和皇家騎警未對涉及騎警與美國聯邦調查局之間溝通的相關文檔採取妥善保存措施。Ben Chang在騎警帳號上的所有電子郵件和至少28條短訊在其退休後被銷毀且系統無任何存檔，「這是不可接受的疏忽，皇家騎警是有意將這些文件銷毀。」

這一輪審訊將聚焦此案是否構成對加國司法程序的濫用且足以中止引渡程序，預計庭審將持續至5月中旬，對於孟方提出的質疑，加國檢方將在後續的庭審中作出回應。