　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

退休警拒再度出庭作證　孟晚舟律師籲法官其證詞不應採信

▲華為財務長孟晚舟。（圖／翻攝中新網）

▲華為財務長孟晚舟。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

華為財務長孟晚舟引渡案昨（22）日繼續在加拿大溫哥華高等法院審理，孟晚舟本人也親自到庭聆審。庭審過程中，孟晚舟辯護律師認為，法官應該對一名拒絕出庭作證的加國退休皇家騎警警官Ben Chang證詞作「不利推斷」。

▲▼加拿大卑詩省最高法院裁決華為財務長孟晚舟，引渡程序繼續前進。（圖／達志影像／美聯社）

▲孟晚舟律師質疑加國執法部門拘捕過程存在瑕疵。（圖／達志影像／美聯社）

《中新網》報導，孟方律師認為，退休騎警Ben Chang曾配合檢方出具證詞，聲稱自己未將孟的電子設備序列號傳給美國聯邦調查局，卻在不予解釋的情況下拒絕出庭接受交叉詢問作證，其做法是「破天荒的」，是此案中「令人不安的因素之一」。鑒於此人在案件中的關鍵角色，孟方律師認為，法官對其宣誓書不應採信。

據悉，控辯雙方曾在多次法庭聆訊中對來自加國邊境服務局、皇家騎警的11名證人展開交叉質詢，證人證詞曾透露出加國執法部門在拘押孟晚舟的過程中存在若干涉嫌違法違規的行為。而在孟晚舟遭加方拘押半年後，退休的Ben Chang拒絕出庭接受詢問，甚至已離開加拿大前往澳門。辯方因此質疑執法部門在拘押過程中對孟違規搜證並循不當管道將相關訊息傳遞給美方。

孟方律師提到，在法庭已作出要求且辯方發出通知的情形下，檢方和皇家騎警未對涉及騎警與美國聯邦調查局之間溝通的相關文檔採取妥善保存措施。Ben Chang在騎警帳號上的所有電子郵件和至少28條短訊在其退休後被銷毀且系統無任何存檔，「這是不可接受的疏忽，皇家騎警是有意將這些文件銷毀。」

這一輪審訊將聚焦此案是否構成對加國司法程序的濫用且足以中止引渡程序，預計庭審將持續至5月中旬，對於孟方提出的質疑，加國檢方將在後續的庭審中作出回應。

ET快訊
人妻收男粉抖內140萬「客廳激戰」：快撞我　老公看傻
男帶女友吃火鍋　她「一開Google評論」傻了：渣男！
快訊／板橋「特斯拉」闖紅燈！撞飛多台機車卡分隔島
全聯特價品藏陷阱！鮮乳「2瓶322元」她差點中招

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸首間矽膠娃娃體驗館遭查封　業主無奈：玩娃娃總比玩真人強

退休警拒再度出庭作證　孟晚舟律師籲法官其證詞不應採信

沒摔倒卻莫名骨折！9旬嬤求醫驚覺：是「蟑螂」惹的禍

制裁中國接力賽！　五眼聯盟跟進歐盟劍指涉疆官員和實體

外交動作頻頻！　王毅24日起訪問沙烏地阿拉伯、伊朗等六國

撰「盜墓筆記」洗劫6古塔！　「白天做生意晚上挖地道」撈億元

「小趙薇」張京走紅阿拉斯加　陸4大美女翻譯官之首是「她」

俄外長訪中「黑口罩印不雅字眼」　反封鎖表達防疫態度

俄羅斯外長訪中國！　聯手批評美國「停止單邊霸凌」

中共慶「建黨百年」不閱兵！　習近平將發表講話

鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」

Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

貝童彤婚禮「九妞妞」成員缺二合體　Apple抽中捧花...「醫師男友掏口袋」上台！

誰也不讓誰！BMW狂打方向燈　 賓士緊咬前車「不給插」網：幼稚

錯過交流道！三寶駕駛國道突停下 鬼切還跨槽化線...他嚇爆連按喇叭

吳宗憲：鹿希派改名「吳鮭頭」我打死他！　心疼侯佩岑遭攻擊..謝忻一旁躺槍XD

屏東漁港攤位「用嘴拉緊塑膠袋」　親口包裝打結...目擊者喊：反胃！

大陸首間矽膠娃娃體驗館遭查封　業主無奈：玩娃娃總比玩真人強

退休警拒再度出庭作證　孟晚舟律師籲法官其證詞不應採信

沒摔倒卻莫名骨折！9旬嬤求醫驚覺：是「蟑螂」惹的禍

制裁中國接力賽！　五眼聯盟跟進歐盟劍指涉疆官員和實體

外交動作頻頻！　王毅24日起訪問沙烏地阿拉伯、伊朗等六國

撰「盜墓筆記」洗劫6古塔！　「白天做生意晚上挖地道」撈億元

「小趙薇」張京走紅阿拉斯加　陸4大美女翻譯官之首是「她」

俄外長訪中「黑口罩印不雅字眼」　反封鎖表達防疫態度

俄羅斯外長訪中國！　聯手批評美國「停止單邊霸凌」

中共慶「建黨百年」不閱兵！　習近平將發表講話

快訊／板橋「特斯拉」闖紅燈撞飛多台機車！再撞分隔島翻覆卡路中

公共建設經費今年增近千億　截至2月底經費達成率約9成

車位到底怎麼挑？　業者洩2黃金原則要把握

邱太三盼兩岸交流「春暖花開」　時力不以為然再喊修法

拆下3螺絲簡單DIY換「機油濾心」　里程到這就一定要換

全國掃賭捉洗錢28案有黑底　竹聯四海天道3大組織6會堂躲幕後

男友不結婚但想生小孩！網精準一句「他像單身，妳像單親」...掀論戰

【廣編】大安豪宅職人　慧眼龍潭潛力！擘劃絕美風景推全新力作「城丰景」

上市延期曾收死亡威脅　《電馭叛客2077》首席遊戲設計師離職

44歲孫瑩瑩身材好比少女，長年維持42kg全靠「海鮮素」

副駕伸展運動！他傻眼「野女人？」　 網一看暴力身材秒懂：好兇

大陸熱門新聞

131萬聘金拿13萬回禮　準新娘怒報警

撞百萬賓士留紙條離開！車主回電：賠12元

歐盟制裁中國　北京公布反制措施！

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

F-5E墜毀！胡錫進：台空軍紙糊的？

男童坐地討抱抱被放生　終於想自己走卻被輾

青澀的36歲照片曝光 習近平離京考察「第一站選這裡」

美魔女「染梅毒」賣淫！接連和7男啪啪

女大生爬牆回校卻「屁股開花」

半夜淒厲慘叫！人妻遭密封木桶中活活蒸死

準新娘遭撞殺滿地碎肉！水泥車0減速釀2死2傷

制裁中國遭火速反制　歐盟怒：不能接受！

「小趙薇」張京走紅阿拉斯加 陸4大美女翻譯官之首是「她」

撰盜墓筆記劫古塔！　賊爽撈億元

更多熱門

相關新聞

千萬YouTuber爆「灌酒性侵」贊助商火速切割

千萬YouTuber爆「灌酒性侵」贊助商火速切割

擁有1890萬訂閱的美國當紅YouTuber多布里克（David Dobrik）爆出涉及性侵醜聞，一名女性向媒體表示，自己曾在拍片當天被人灌酒，在意識不清的狀況下參與了一場「多人性愛」，其中包含了多布里克團隊「Vlog Squad」的一名成員。事件曝光後，多布里克已經從他創辦的社群軟體「Dispo」董事會中退出。

美股上漲減少避險需求誘因　黃金價格下跌

美股上漲減少避險需求誘因　黃金價格下跌

拜登健康爆危險信號！前白宮醫生：不對勁

拜登健康爆危險信號！前白宮醫生：不對勁

美賣場血腥槍擊9人慘死、1警殉職！現場還有槍手

美賣場血腥槍擊9人慘死、1警殉職！現場還有槍手

馬斯克太有錢遭轟不道德　回嗆：在做大事

馬斯克太有錢遭轟不道德　回嗆：在做大事

關鍵字：

孟晚舟華為加拿大美國引渡

讀者迴響

熱門新聞

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

安卓手機爆閃退災情！簡單1招解決

快訊／飛官羅尚樺殉職！妻曝已有2月身孕

江宏傑好感度暴增…福原愛全盤皆輸

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家

《黑澀會》美眉「嘲笑別人本名」遭封殺！

Lulu「東湖市場買衣服」沒被認出！

星巴克3／22起連續5天買一送一！

正妹「下面長肉色一根」百萬網友嗨了

台中25日下午2點起停水23hrs

狗的報恩！　汪叼禮物進門媽崩潰

獨／身影曝光！羅尚樺孕妻進靈堂瞬間淚崩

短裙女捷運張腿上下搖！15秒片瘋傳

「張鮭魚之夢」被爆放鳥YouTuber...自付8千

更多

最夯影音

更多
鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」

鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」
Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面