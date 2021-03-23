太有錢不道德！馬斯克「比40%人富有」遭轟　回嗆：在為人類做大事

▲馬斯克最近和桑德斯在推特上打起了嘴炮。（組圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

馬斯克（Elon Musk）最近和桑德斯（Bernie Sanders）在推特上打起了嘴炮。在馬斯克宣稱他將把自己的巨額財富用以尋找其他星球上的生命後，桑德斯就炮轟他與首富貝佐斯（Jeff Bezos）坐擁比美國底層40%人還多的財富是「不道德」的行為，還要馬斯克「把焦點放在地球上」。馬斯克則反擊道，自己是在累積更多財富，以幫助人類成為多行星物種。

We are in a moment in American history where two guys — Elon Musk and Jeff Bezos — own more wealth than the bottom 40% of people in this country. That level of greed and inequality is not only immoral. It is unsustainable. — Bernie Sanders (@BernieSanders) March 18, 2021

綜合《紐約郵報》等外媒報導，特斯拉兼太空公司SpaceX創辦人馬斯克一直都擁有一個太空夢，近年也不斷投入巨資，持續擴大其太空事業。美國左翼參議員桑德斯18日在推特上發文指出，「我們正處於美國的歷史性時刻，馬斯克和貝佐斯兩個人所擁有的財富就比美國底層40%的人還多，其貪婪而不平等的程度，不僅不道德，也是不可持續的。」

I am accumulating resources to help make life multiplanetary & extend the light of consciousness to the stars — Elon Musk (@elonmusk) March 21, 2021

經常報導與特斯拉相關新聞的網站CleanTechnica，隨後發布文章反駁桑德斯的言論，稱他對馬斯克的批評是「荒謬的」。馬斯克也反擊道，「我正在累積更多財富，以幫助人類成為多行星物種，並將意識之光延伸到其他星系中。」

Space travel is an exciting idea, but right now we need to focus on Earth and create a progressive tax system so that children don't go hungry, people are not homeless and all Americans have healthcare. The level of inequality in America is obscene and a threat to our democracy. https://t.co/CbMWYnPFUx — Bernie Sanders (@BernieSanders) March 21, 2021

然而，馬斯克的回應無法讓桑德斯感到滿意，他事後再度發文抨擊馬斯克，「太空旅行是一個令人興奮的想法，但現在我們需要把焦點放在地球上，建立一個累進稅收系統，這樣孩子們就不會挨餓，人們就不會無家可歸，所有美國人都能有健保。美國的不平等程度令人震驚，也是對民主的威脅。」

▲世界首富貝佐斯未就桑德斯的言論做出回應。（圖／達志影像／美聯社）

據彭博億萬富翁指數（Billionaires Index）顯示，馬斯克的淨資產在21日已達到1700億美元（約新台幣4.8兆元），世上唯一比他富有的是亞馬遜創辦人貝佐斯，他的財富高達1810億美元（約新台幣5.1兆元），但截至當地時間22日上午，貝佐斯仍未就桑德斯的言論做出任何回應。

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