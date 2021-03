太有錢不道德！馬斯克「比40%人富有」遭轟　回嗆：在為人類做大事

▲馬斯克最近和桑德斯在推特上打起了嘴炮。(組圖/達志影像/美聯社)

馬斯克(Elon Musk)最近和桑德斯(Bernie Sanders)在推特上打起了嘴炮。在馬斯克宣稱他將把自己的巨額財富用以尋找其他星球上的生命後,桑德斯就炮轟他與首富貝佐斯(Jeff Bezos)坐擁比美國底層40%人還多的財富是「不道德」的行為,還要馬斯克「把焦點放在地球上」。馬斯克則反擊道,自己是在累積更多財富,以幫助人類成為多行星物種。

We are in a moment in American history where two guys — Elon Musk and Jeff Bezos — own more wealth than the bottom 40% of people in this country. That level of greed and inequality is not only immoral. It is unsustainable. — Bernie Sanders (@BernieSanders) March 18, 2021

綜合《紐約郵報》等外媒報導,特斯拉兼太空公司SpaceX創辦人馬斯克一直都擁有一個太空夢,近年也不斷投入巨資,持續擴大其太空事業。美國左翼參議員桑德斯18日在推特上發文指出,「我們正處於美國的歷史性時刻,馬斯克和貝佐斯兩個人所擁有的財富就比美國底層40%的人還多,其貪婪而不平等的程度,不僅不道德,也是不可持續的。」

I am accumulating resources to help make life multiplanetary & extend the light of consciousness to the stars — Elon Musk (@elonmusk) March 21, 2021

經常報導與特斯拉相關新聞的網站CleanTechnica,隨後發布文章反駁桑德斯的言論,稱他對馬斯克的批評是「荒謬的」。馬斯克也反擊道,「我正在累積更多財富,以幫助人類成為多行星物種,並將意識之光延伸到其他星系中。」

Space travel is an exciting idea, but right now we need to focus on Earth and create a progressive tax system so that children don't go hungry, people are not homeless and all Americans have healthcare. The level of inequality in America is obscene and a threat to our democracy. https://t.co/CbMWYnPFUx — Bernie Sanders (@BernieSanders) March 21, 2021

然而,馬斯克的回應無法讓桑德斯感到滿意,他事後再度發文抨擊馬斯克,「太空旅行是一個令人興奮的想法,但現在我們需要把焦點放在地球上,建立一個累進稅收系統,這樣孩子們就不會挨餓,人們就不會無家可歸,所有美國人都能有健保。美國的不平等程度令人震驚,也是對民主的威脅。」

據彭博億萬富翁指數(Billionaires Index)顯示,馬斯克的淨資產在21日已達到1700億美元(約新台幣4.8兆元),世上唯一比他富有的是亞馬遜創辦人貝佐斯,他的財富高達1810億美元(約新台幣5.1兆元),但截至當地時間22日上午,貝佐斯仍未就桑德斯的言論做出任何回應。

