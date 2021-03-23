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彰化芬園2千戶無自來水！靠地下水過活　接管還要等4年

▲芬園鄉自來水普及率17%。（圖／翻攝自芬園鄉長林世明臉書）

▲芬園鄉長林世明(左3)遞交陳情書。（圖／芬園鄉公所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

自來水供水普及率是衡量現代化程度指標之一，全台自來水普及率已超過 94%，彰化八卦山腳下的芬園鄉，卻有2000戶居民長期無自來水可用，僅能仰賴舊有抽取地下度日，近日又面臨乾旱及禁止鑿新井取水，嚴重影響民生需求，今(23)日鄉長林世民與鄉代會將村民陳情書交給自來水公司，希望能盡速辦理自來水延管工程。

▲芬園鄉自來水普及率17%。（圖／翻攝自芬園鄉長林世明臉書）

▲芬園鄉有2千戶居民無自來水可用。

林世明指出，芬園鄉有6000多戶居民，目前有15村超過1/3無自來水可用，自來水普及率只有16%，平日接仰賴鑿井抽取地下水，再加上連月以來水情亮紅燈告急，村民將面臨無水可用的窘境，只好向立委黃秀芳陳情。

林世明接著表示，去年已向自來水公司申請本鄉南方寮等地方之自來水延管工程，但受益鄉民戶數有限，本次希望藉由芬園鄉鄉民的請願、陳情並訴諸最誠心的希冀，由鄉長遞交15村2000戶的自來水接管意願書，敦促自來水公司提高芬園自來水接管普及率，好讓這有如世外桃源的質樸美麗小鎮，能夠蓬勃發展產業及經濟，以持續守護在地的歷史文化與傳統風情。

▲芬園鄉自來水普及率17%。（圖／翻攝自芬園鄉長林世明臉書）

▲鳥嘴潭淨水廠施工。

自來水公司表示，將配合水利署之延管建議，於明年中定案芬園鄉自來水的供水計畫，等鳥嘴潭淨水場取得營運許可，計畫於2014年下游管線工程完成後，優先佈設接水意願高社區的配水管線，最快2015年將可接管完成，減輕鄉民申請自來水的費用負擔。

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