清水母鹿中捕獸夾「痛苦掙扎」險死　他目擊心痛po文：要揪出殺手

▲母鹿落入捕獸夾內，不斷痛苦掙扎。（圖／社頭鄉民代表陳慶福提供）

記者唐詠絮／彰化報導

真的很可惡！彰化清水岩生態文創產業協會總幹事陳慶福表示，有山友PO在22日下午PO影片求救，從中可見一頭母水鹿行經社頭八卦山上，左腳掉進捕獸夾陷阱中，雖然不斷掙扎想逃脫，腳卻套得愈緊，甚至不斷出血，情況相當危急，讓他又氣又痛心PO文「要揪出殺手」。

陳慶福說，社頭鄉十八彎古道於2019年3月間，有鹿遭受到獵殺，並拖行到出口，沿路血跡斑斑，震驚地方；今天受困的是這頭母鹿，平時牠們群居在清水岩後山上，之前有看過牠帶小鹿出來覓食，很溫馴對人沒有攻擊性，為何要如此慘忍，設捕獸夾捕抓，殘忍的行徑，讓人看了非常痛心。

▲山友發現母鹿受困。（圖／社頭鄉民代表陳慶福提供）

陳慶福指出，住在山上的這群水鹿不怕生人，應該是有人飼養後再野放，推測可能是近幾月山區無雨水源缺乏，覓食不易，才會到山下覓食，不料卻遭到有心人設陷阱捕抓，真的相當可惡。

針對不肖人士設陷阱獵捕野生動物的違法行徑，陳慶福覺得痛心，也在第一時間向相關單位反映，呼籲有心人不要觸犯野生動物保育法規，更企盼能夠透過各界共同來關心，杜絕設陷阱獵捕野生動物的事情發生，讓野生動物可在好山好水的環境中生存下來。

▲山友發現母鹿受困的地點。（圖／社頭鄉民代表陳慶福提供）

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