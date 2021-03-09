鑿井取水舊旱災？　鄭運鵬：地下水將成重要抗旱水源

▲鄭運鵬。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

全台鬧旱災！新竹台中苗栗日前首度全天實施減壓供水，新竹科學園區也因此受到影響，經濟部長王美花則提出「鑿井取水」的作法引發議論。對此，民進黨立委鄭運鵬9日表示，缺水恐成氣候變遷下常態，地下水將成重要抗旱水源。

鄭運鵬指出，台灣去年一整年都沒有任何颱風登陸，再加上秋冬南部進入傳統氣候上的乾季，目前新竹以南的水情相當吃緊，政府也已經啟動多項調度措施；其中是否要鑿井取地下水也受到許多討論。

鄭運鵬說，過去由於西部沿海地區超抽飽受地層下陷之苦，許多人誤會地下水是不可再生的資源。但事實上，地下水是正常水循環的一部分，只要合理使用便能永續。尤其台灣是高度缺水的國家，在地表降水越來越不穩定的情況下，將地下水源納入供水計畫的一環，是未來一定要思考的方向。

鄭運鵬表示，事實上從2017年開始，前瞻計畫就已經納入水資源規劃的相關預算，目前全國已經建設了1250座的緊急抗旱水井，截至現在，已經有160座水井啟用，而水情最吃緊的新竹正是靠地下水調度才能維持供水，

鄭運鵬也說，除了地下水外，再生利用也是一個方式。例如去年動工的安平再生水廠將在5月完成第1期工程，開始供水給南科使用。專家預估這波缺水要到梅雨季才會緩解，政府已經準備好長期因應，也請大家一起配合，渡過這段困難的時期。

▼苗栗縣鯉魚潭水庫出現「庫底草原」。（圖／記者黃孟珍翻攝）

