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社會 社會焦點 保障人權

桃園工廠大火「化骨水」廢水外溢污染　鄰居大驚緊急配管供自來水

▲南崁溪遭強酸廢水污染。（示意圖／翻攝臉書「蘆竹南崁資訊大小事分享團」）

▲蘆竹南崁溪遭外洩強酸廢水污染。（示意圖／翻攝臉書「蘆竹南崁資訊大小事分享團」）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市蘆竹區福興里中正北路320巷住户，因上週蘆興南路廠房火警、強酸廢水流入巷內農田，恐造成地下水井汚染住戶不敢使用。透過市議員劉勝全協助至蘆竹區公所辦理自來水接水證明，廠商先行施做配管至屋頂水塔供應民宅室內自來水使用，另為每戶提供純水飲水機使用。

▲外洩強酸廢水造成居民不敢飲用地下水，先行載運飲用水供應。（圖／市議劉勝全提供）

▲工廠火警外洩強酸廢水造成居民不敢飲用地下水，先行載運飲用水供應。（圖／市議劉勝全提供）

蘆竹區蘆興南路鐵皮工廠19日下午發生火警，因竄出陣陣濃煙造成空氣污染，遭環保局以違反空污法第32條規定，依法告發，可處10萬以上，500萬元以下罰款；另因燃燒物包括氫氟酸（俗稱化骨水具強酸和腐蝕性），廠方處理救災消防廢水時雖有圍堵但仍外溢，造成下游南崁溪和茄冬溪污染，魚隻大量死亡，週邊農田也恐遭強酸廢水污染，環保局這部分也以水污染防治法對業者開單告發。

▲並為居心民施作配管裝接自來水。（圖／市議員劉勝全提供）

▲緊急配管裝接自來水。（圖／市議員劉勝全提供）

環保局22日派員至鐵皮工廠週邊住家進行地下水檢測，結果為酸鹼值為中性未受到救災廢水影響，但仍造成抽取地下水飲用居民恐慌，紛紛向民代陳情解決，劉勝全接獲民眾陳情指出，該鐵品工廠廢水已直接影響福興里中正北路320巷住户地下飲用水，將先緊急配管水及載運飲用水供民眾使用，同時加速為當居民裝設自來水飲用。

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