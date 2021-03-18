西藏冒險王遺體疑尋獲　意外或命案待屍檢解開謎團

▲西藏冒險王墜落冰川身亡。（圖／翻攝 西藏冒險王微博）

記者魏有德／綜合報導

網名「西藏冒險王」的王相軍於探險途中掉落冰川遇難，一度傳出為同行友人刻意殺害，後經警方調查認定為意外事件，不過，王相軍的遺體經過數次搜尋未果，也令整起事件真相遲遲未能還原。西藏自治區那曲市公安局昨（17）日公布，當地民眾在冰層下發現一具屍體，疑似意外落水失蹤人員王相軍，正進一步確認身份。

▲網名為西藏冒險王的王相軍生前擁有超150萬粉絲，為記錄冰川意外身亡。（圖／翻攝西藏冒險王微博）

《紅星新聞》報導，王相軍在嘉黎縣尼屋鄉依嘎冰川失蹤後，民眾於14日下午在嘎冰川下游河道巡查時，在冰層下發現一具屍體。接報後，警方立即組織刑偵技術、應急消防等19名人員趕赴現場並打撈出一具男屍。

網名西藏冒險王的王相軍學歷並不突出，家境也較為平凡，但他因為熱愛生活、喜歡冒險，對紀錄冰川變化及情有獨鍾，在影音平台上有超過150萬粉絲，他拍的冰川照片甚至被聯合國教科文組織引用。

▲西藏冒險王拍的冰川照片被聯合國教科文組織引用。（圖／翻攝 西藏冒險王微博）

不過，王相軍在2020年底的拍攝過程中跌落冰川瀑布，同行夥伴小左還因此遭到網友攻擊，一度認為是小左因爭執而殺害他。經過警方介入調查，初步排除王相軍跌落冰川是人為蓄意謀害，但仍須尋獲王湘君遺體，才能讓真相水落石出。

此後，警方數度前往意外發生地點及周邊搜尋，皆是鍛羽而歸。直至14日才由當地民眾組織的搜救隊伍在冰層下發現一具疑似王相軍的遺體，並交由警方對遺體進行死者身份確認及相關工作。