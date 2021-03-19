惡賊闖屋強盜又性侵女屋主　逃亡21年躲過唯一死刑

▲丁男闖屋強盜又性侵女屋主，但因法律修改，躲過唯一死刑。（圖／達志／示意圖）

記者吳銘峯／台北報導

竊賊丁冠倫，21年前闖入新北市永和區某民宅行竊，但遭女屋主撞破，丁男勒住女屋主強盜財物，又性侵女屋主，犯下當時《懲治盜匪條例》「強劫而強制性交罪」，要處唯一死刑。但他逃亡多年，日前被捕後，因《懲治盜匪條例》廢除，最高法院改依刑法「強盜強制性交罪」，將丁男判刑13年定讞，讓他逃過死刑。

判決指出，丁冠倫自小即有多項前科，他犯下本案時為23歲，1999年10月11日凌晨2時許，他在永和區尋找做案目標，發現某戶2樓窗戶未關，有機可乘，隨即翻越窗戶，闖進屋內。在翻找財物時，被女屋主撞破，丁男隨即勒住女屋主脖子，威脅她交出財物。女屋主找出皮包中的500元，但丁男不滿足，他發覺女屋主身著睡衣，竟不顧女屋主的兒子在家，性侵女屋主得逞，隨即逃逸。

丁男遭通緝而流亡海外多年，案件也一直懸而未決，直到去年初丁男突然返國，遭押解回士林地方法院歸案。法院審理時，丁男沒有交代逃亡時的行蹤，對於案情，他否認強盜，只說自己當時沒有打女屋主，也沒有持刀威脅，僅性侵後離去，沒有取走金錢，不構成「強劫而強制性交罪」。

但法院認為，丁男當時已經著手翻找財物，確實成立「強盜未遂罪」，之後又性侵女屋主，若依照現行刑法來看，成立刑法「強盜強制性交罪」。

但因為《懲治盜匪條例》在2002年廢除，廢除後依照刑法規定，「行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」因此一二審法院均不採用《懲治盜匪條例》「強劫而強制性交罪」的唯一死刑判刑，僅依照刑法規定，判刑13年。全案再上訴第三審，最高法院19日駁回上訴定讞，丁男逃過死刑。