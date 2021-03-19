　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

惡賊闖屋強盜又性侵女屋主　逃亡21年躲過唯一死刑

▲印度強暴事件頻傳，如今不法商人將性侵影片當A片賣。（圖／達志／示意圖）

▲丁男闖屋強盜又性侵女屋主，但因法律修改，躲過唯一死刑。（圖／達志／示意圖）

記者吳銘峯／台北報導

竊賊丁冠倫，21年前闖入新北市永和區某民宅行竊，但遭女屋主撞破，丁男勒住女屋主強盜財物，又性侵女屋主，犯下當時《懲治盜匪條例》「強劫而強制性交罪」，要處唯一死刑。但他逃亡多年，日前被捕後，因《懲治盜匪條例》廢除，最高法院改依刑法「強盜強制性交罪」，將丁男判刑13年定讞，讓他逃過死刑。

判決指出，丁冠倫自小即有多項前科，他犯下本案時為23歲，1999年10月11日凌晨2時許，他在永和區尋找做案目標，發現某戶2樓窗戶未關，有機可乘，隨即翻越窗戶，闖進屋內。在翻找財物時，被女屋主撞破，丁男隨即勒住女屋主脖子，威脅她交出財物。女屋主找出皮包中的500元，但丁男不滿足，他發覺女屋主身著睡衣，竟不顧女屋主的兒子在家，性侵女屋主得逞，隨即逃逸。

丁男遭通緝而流亡海外多年，案件也一直懸而未決，直到去年初丁男突然返國，遭押解回士林地方法院歸案。法院審理時，丁男沒有交代逃亡時的行蹤，對於案情，他否認強盜，只說自己當時沒有打女屋主，也沒有持刀威脅，僅性侵後離去，沒有取走金錢，不構成「強劫而強制性交罪」。

但法院認為，丁男當時已經著手翻找財物，確實成立「強盜未遂罪」，之後又性侵女屋主，若依照現行刑法來看，成立刑法「強盜強制性交罪」。

但因為《懲治盜匪條例》在2002年廢除，廢除後依照刑法規定，「行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」因此一二審法院均不採用《懲治盜匪條例》「強劫而強制性交罪」的唯一死刑判刑，僅依照刑法規定，判刑13年。全案再上訴第三審，最高法院19日駁回上訴定讞，丁男逃過死刑。

ET快訊
快訊／「張鮭魚之夢」有救啦！民政局長曝最後機會
股災賠100萬逆風加碼！他曝「選股2原則」3年成果驚呆
2天千名鮭魚先生小姐吃爆壽司郎　業者自吞餐費曝光
紅到國外！CNN、BBC搶報台灣「鮭魚之亂」　竟只為吃免費改
想靠兒子改回本名「張鮭魚之夢」要哭了！律師曝殘酷法條打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高市議長曾麗燕200萬交保！涉詐助理費逾300萬　胞妹遭聲押

機車遇紅燈「牽車左轉」挨罰1萬1800　他不服「拒檢」慘被打臉

惡賊闖屋強盜又性侵女屋主　逃亡21年躲過唯一死刑

整理老宅出租驚見上吊屍！台中大肚首次送肉粽原因曝　2生肖必迴避

「教父級珠寶大盜」陳清課花蓮落網　劫三重3千萬銀樓、偷2億沈香珠寶

麟洛前鄉長蔡志和貪400萬判囚8年　未報到入監疑潛逃出境

快訊／阿里山森林火警！暗夜山稜成「橘紅火龍」　延燒逾19hrs未滅

樹林4口滅門奇案！3歲兒「臉砍到見骨」　詭異爸樓梯來回跑

屏縣刑大隊長涉貪汙案　屏檢向法院聲押禁見

維多利亞集團二代內鬨！董座送辦「遮羞布」擋臉　今晨200萬交保

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

謝忻睽違2年回民視「與阿翔僅隔5步」　停車場看見他的車...笑：準備鑰匙要刮！

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

女網友評論店家鴨肉飯「太油」　店家回：改吃素吧...她氣炸PO網

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

壽司郎鮭魚之亂...統計出爐！ 單日全台186人改名「鮭魚」吃爆

睡醒發現車遭破壞、板金留齒痕 調監視器見「8狗圍攻」車主傻眼

高市議長曾麗燕200萬交保！涉詐助理費逾300萬　胞妹遭聲押

機車遇紅燈「牽車左轉」挨罰1萬1800　他不服「拒檢」慘被打臉

惡賊闖屋強盜又性侵女屋主　逃亡21年躲過唯一死刑

整理老宅出租驚見上吊屍！台中大肚首次送肉粽原因曝　2生肖必迴避

「教父級珠寶大盜」陳清課花蓮落網　劫三重3千萬銀樓、偷2億沈香珠寶

麟洛前鄉長蔡志和貪400萬判囚8年　未報到入監疑潛逃出境

快訊／阿里山森林火警！暗夜山稜成「橘紅火龍」　延燒逾19hrs未滅

樹林4口滅門奇案！3歲兒「臉砍到見骨」　詭異爸樓梯來回跑

屏縣刑大隊長涉貪汙案　屏檢向法院聲押禁見

維多利亞集團二代內鬨！董座送辦「遮羞布」擋臉　今晨200萬交保

改名嗑鮭魚「見不得別人吃免錢在那邊酸」4反應曝！他嘆：惡搞當有趣

美兩大黨合力抗中！國會將推重大「中國競爭法案」　最快4月送審

6年前照片成鐵證！台東檢警比對現場揪出山老鼠　查獲巨大樟樹頭

里拉德直言「柯瑞才是史上最佳射手」　小李對鵜鶘「5節轟71分」

競逐國民黨主席！　韓國瑜聲量奪冠30.22％、朱立倫墊底

難擋喵星人魅力！竊賊偷完忍不住現場擼貓　被監視器清楚拍下

不知道自己長大了！　貓硬壓「縮水機上盒」喬很久才睡著：好擠喔

日國民男友甜讚韓孝周「誰都無法超越」　陽靚感性憶帥T惹哭導演

80位大咖藝人來後山！「愛在4月天」演唱會移師花蓮可索票入場

美福大飯店下午茶無限爽吃才765元！ 現切肉品、生猛海鮮　一餐飽整天

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

社會熱門新聞

18歲少年無照偷開　重機騎士傷重身亡

吃酒店妹意外抓根！大哥下「封口令」打人

即／18歲少年無照開賓士碰撞　重機騎士傷重身亡

開賓士撞死女兒　父親控：蓄意殺人

賓士女開車門害死女騎士　「怕被關」賠錢獲緩刑

22歲小女友陪送貨遭撞死！肇逃男曝原因

快訊／阿里山森林火警！延燒逾19hrs未滅

前空姐21分鐘施暴片瘋傳　美女律師揭盲點

遊覽車初步鑑識結果曝　剎車沒咬死

和平醫蹺班惡醫照片曝！運將被砍血流24小時枉死　主管還想包庇

樹林4口滅門奇案！3歲兒「臉砍到見骨」　詭異爸樓梯來回跑

三重銀樓3000萬搶案　新北警追到花蓮逮人

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

北市防疫旅館火警！　警消急疏散47名住客

更多熱門

相關新聞

陸外交部：鄭國恩涉疆報告篡改數據

陸外交部：鄭國恩涉疆報告篡改數據

專研新疆議題的德國人鄭國恩（Adrian Zenz）去年發表研究報告，指控中國在新疆強制維族婦女節育。大陸外交部18日舉行發佈會，用事實和數據進行了批駁，並怒斥「鄭國恩是一名靠猜測臆斷、道聽途說撰寫報告的行家里手」。

女友就睡旁邊！工程師翻下床「性侵女友妹」

女友就睡旁邊！工程師翻下床「性侵女友妹」

防滲透！中資複製半導體供應鏈

防滲透！中資複製半導體供應鏈

合作賽局！先進光大立光戲劇和解

合作賽局！先進光大立光戲劇和解

王碩志／糾纏推銷7天內可退費

王碩志／糾纏推銷7天內可退費

關鍵字：

法律人權闖屋惡狼判刑強盜性侵最高法院三審唯一死刑

讀者迴響

熱門新聞

正妹只穿一件…男友上床嚇：妳怎包尿布

鮭男女爽吃100盤壽司　PO照剩醋飯小山遭灌爆

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

18歲少年無照偷開　重機騎士傷重身亡

張鮭魚之夢：改完才知3次機會用完　顫抖落淚很後悔

春分冷氣團恐報到！13°C急凍36小時

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

不倫也要保護福原愛！

萬元潮鞋當拖鞋穿　警衛阿伯：來賺BMW重機油錢

福原愛遭日家長要求刪小學課本！

壽司郎廚餘是假日6倍！員工被羞辱：還笑著錄影

女星吃免費壽司！打卡剩滿桌醋飯…網火大灌爆

24歲人妻酒店產嬰　掐死扔垃圾桶

已改名3次！「鮭魚之夢」笑喊：不後悔

吃鮭魚「剩醋飯」被罵爆…李宓回應了！

更多

最夯影音

更多
HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！
蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

謝忻睽違2年回民視「與阿翔僅隔5步」　停車場看見他的車...笑：準備鑰匙要刮！

謝忻睽違2年回民視「與阿翔僅隔5步」　停車場看見他的車...笑：準備鑰匙要刮！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面