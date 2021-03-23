撰「盜墓筆記」洗劫6古塔！　「白天做生意晚上挖地道」撈億元

▲以衛姓主嫌為首的盜墓集團，共盜取6座唐宋時期古塔。（圖／翻攝自網易新聞）

記者陳怡靜／綜合報導

大陸陝西警方破獲一起古塔盜墓案，52歲衛姓主嫌鎖定6座唐宋時期的古塔，還撰寫一本「盜墓筆記」，在古塔附近經營餐飲生意，過著「白天工作、晚上挖地洞」，成功偷得阿育王塔、金佛骨、釋迦牟尼涅槃像等95件珍稀文物，整批打包出售銷贓，利用5年的時間，就將6座千年古塔洗劫一空，不法獲利破億元。

綜合陸媒報導，衛姓主嫌過去是名汽車修理工，認為工作賺不到錢，透過弟弟的引薦下認識了盜墓「師父」，2011年就曾因盜墓被捕入獄，在獄中認識了許多前輩，從這些人身上學到相當多知識，他便將前人的經驗記錄成冊，完成了一本「盜墓筆記」。

出獄後，他和獄友們組織集團，先是鎖定的是興平的清梵寺塔，為了掩人耳目，在塔對面開家賣燒餅小店，白天賣燒餅、晚上挖地道，每天挖一袋土，挖出全長35公尺長的地洞，成功盜取銀製阿育王塔、金佛骨、舍利子、銅鏡等珍稀文物。

▲挖掘地道的器具。（圖／翻攝自網易新聞）

之後再以同樣手法，和同夥先後在渭南蒲城縣唐代慧徹寺塔、寶雞岐山縣宋代太平寺塔、咸陽旬邑縣宋代泰塔、山西代縣元代阿育王塔、咸陽彬州市宋代開元寺塔等6座國家重點文物保護單位的古塔地宮，盜取大量珍貴文物。

一行人在2015年初，進入到開元寺塔，這是衛姓主嫌的第三度盜掘，前兩次都未得手，這次僅花了6個多月時間成功。他在附近開了一間川菜館，又取得飯店經營執照，費進心思挖通了一條280公尺長的地道，成功盜取石棺、銅棺、銀棺、金棺、骨質舍利、銅質菩薩像、銅鏡等49件文物，是集團獲利最高的一批，幾經轉手後，最終以2300萬元（約9890萬台幣）的價格流至浙江。

▲釋迦牟尼涅槃像。（圖／翻攝自網易新聞）

由於案件歷時多年，涉案人員眾多，加上文物歷經多次被轉手倒賣，這一夥人流竄在10省市20多個城市，警方經過14個月的追查，共逮捕36名嫌犯，成功追回95件文物，其中一級文物4件、二級文物5件、三級文物29件。

▲開元寺塔。（圖／翻攝自網易新聞）

近日這個盜墓集團被判刑，衛姓主嫌被判15年，並處50萬元（約台幣217萬元）罰金，其餘22人被分別判處緩刑到14年有期徒刑不等的有期徒刑和罰金。