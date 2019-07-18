港公園發現「這個」驚呆清潔工　竟是「第1屆金馬影后」失蹤骨灰罈

▲港星骨灰罈被尋獲。（圖／翻攝自看看新聞）

記者陳政錄／綜合報導

已故港星尤敏上週五（12日）驚傳墳墓被盜挖。據港媒報導，昨（17日）上午於一處公園的烤肉區內，刻有尤敏和丈夫高福球姓名的骨灰罈被蒙姓女清潔工尋獲，警方到現場調查後，將2個骨灰罈帶走。

尤敏是「第1屆金馬影后」，上週五家人前往墓地祭拜時，發現墓碑遭挖開破壞，尤敏夫妻的骨灰罈和陪葬物念珠不翼而飛，遭警方列為竊盜案件展開調查。

▲尤敏是已故香港影星。（圖／翻攝自網路）

不過17日上午，在香港金山郊野公園內，一處烤肉區附近，蒙姓女清潔工發現2個被泥土半掩蓋住的骨灰罈，遂報警求助。據《看看新聞》報導，兩個骨灰罈上正刻有尤敏與丈夫高福球的名子，已被警方帶回，但念珠仍不知所蹤。

蒙姓女清潔工表示，他早上在取掃把和打掃時，驚見泥土埋藏兩個白色骨灰壇，覺得可以便仔細查看，認為幫了家屬一個忙，能讓對方覺得安心。

尤敏本名畢玉儀，1952年以演員身分出道，曾主演《玉女私情》、《家有喜事》，連續獲得2屆亞洲影展最佳女主角，1961年更以《星星月亮太陽》榮獲第1屆金馬獎影后。她在1964年嫁給富商高福球，雖然當年僅28歲，但為了家庭仍決定息影，1996年因心臟衰竭辭世，享壽60歲。

▼港星骨灰罈在香港公園被尋獲。（圖／翻攝自看看新聞）