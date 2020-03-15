大陸第一兇墓曝光！暗藏「7米斷崖流沙」　80盜墓賊慘死其中

▲▼湖北襄陽出土「中國第一兇墓」，80多名盜墓賊誤觸流沙機關慘死其中。（圖／翻攝自上游新聞，下同）



實習記者陳妙津／綜合報導

古代帝王或權貴的墳墓多有珍奇異寶，因此常會設置不少機關防止盜墓者竊取。大陸湖北襄陽便有座古墓號稱「中國第一兇墓」，曾發現約80多具遺骸，身旁還放有盜墓工具，經推斷是盜墓賊為盜取珍寶，挖盜洞潛入古墓，卻遭墓中設置機關活活困死其中。

據《上游新聞》報導， 工人在襄陽某處工地進行爆破工程，意外在該處發現一塊刻有文字的青石板，而發現該座古墓。有關文物保護單位接獲通報後趕赴現場，卻發現古墓上早已出現大大小小數十個盜洞，本以為該墓早就被洗劫一空，沒想到深入挖掘後卻發現內有乾坤。

專家們往下深入挖掘後，在墓道中途發現一個高7米的大斷崖，其中滿是流沙，研判該墓中存在「流沙機關」，墓中寶物極有可能尚未失竊，果然在叫來挖掘機清理完流沙後，發現了約80多具盜墓者遺體，身邊還有許多盜墓器具，再往下挖掘後，才找到墓中數百件珍稀文物。

考古專家表示，雖然墓主身分還未能確認，卻能堆斷這是座五代時期的古墓，斷層上方便是被石板隔開的流沙機關，一旦誤入其中，就會觸動石板，隨後被大量流沙埋入墓中，珍寶也因此免於遭盜命運。由於盜墓者在此犧牲頗多，且死狀悽慘，後來古墓也被稱為「中國第一兇墓」。