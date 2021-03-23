高雄男女夜闖「國中野營」搭帳篷8hrs！媽撞見傻眼　校方爆氣曝畫面

▲男女夜闖「國中野營」搭帳篷8hrs！校方爆氣公布監視器畫面。（圖／翻攝「那瑪夏大小事」臉書社團，下同）



記者許力方／綜合報導

高雄那瑪夏國中老師近日發現，竟有一對男女遊客擅闖校園，深夜帶著帳篷潛入一樓，直接在電梯前搭帳篷露營，一路睡到早上8點，被住在附近的學生媽媽發現，當場傻眼火速檢舉，男女竟還瞎掰「只是進來洗臉」，迅速閃人，校方氣得公布監視器畫面，發佈聲明指螢火蟲季將登場，擅闖校園恐成防疫漏洞，呼籲遊客不要為了省錢隨意進入校園野營。

校方21日上午在臉書社團「那瑪夏大小事」公布監視器畫面，影片中拍到，這對男女身著輕便僅穿脫鞋，男子短袖短褲背著行囊，女子則綁著馬尾、長袖長褲，於深夜10時許闖進校園中，直搗一樓教室旁的電梯前，趁著四下無人，大剌剌開始搭起帳篷，一路睡到天亮，於早上7時許，提著行李散步離開。

當時社區民眾、也是學生媽媽發現，當場傻眼向住在附近的主任檢舉，校方表示，主任得知後火速跑上前攔人，男女竟騙說「只是進來校園洗臉的」，讓老師氣炸了，發文痛罵「門口就貼著『遊客禁止進入』，原來你們不識字。我為你們的家人朋友及師長感到羞愧，到校園搭帳篷露營，起碼要打個招呼尋求校方同意吧～哈囉，出門請不要把禮貌遺忘在家裡好嗎？」

事後校方並發佈聲明稿強調，一對男女闖入校園搭帳篷過夜，隔天早上約6時許被田姓家長發現，立即通報葉姓主任前往處理，那瑪夏國中這一年多來為師生安全加強防疫，目前全面禁止遊客進入，葉主任當時偕同準備上班的保全人員前往察看，發現男女已經收好帳篷正匆忙要離開，被攔阻時回應「只是進來刷牙洗臉，沒有過夜」，語畢隨即走人。

校方聲明，那瑪夏風景優美，生態豐富，最有名的螢火蟲季即將在三月底登場。為期一個多月的螢火蟲季，最擔憂的就是遊客會進入校園，不管是上廁所、野餐、甚至過夜，校園沒有24小時的人力保全機制，這些闖入的遊客將恐成為校園防疫的漏洞，呼籲遊客那瑪夏全區皆有露營區或民宿，便宜又舒適，不要為了省錢，隨意進入校園盥洗或野營。

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