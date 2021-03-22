國軍最大服裝供售站左營開幕！6大服務打造專屬一日運動生活圈

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導
全台規模最大國軍服裝供售站，海軍左營門市舉辦開幕剪綵儀式，規劃獨棟三層式運動生活場館，打造南臺灣首座「旗艦級」民營供售站，還跟知名運動品牌聯手，建構左營一日運動生活圈。海軍司令上將劉志斌親自到場，表達對海軍後勤補給重視與支持。
▲國軍服裝供售站海軍左營門市開幕，海軍司令劉志斌(左)到場剪綵 。（圖／記者吳奕靖攝）
國軍服裝供售站海軍左營門市為南臺灣首座民營「旗艦級」供售站，服務項目涵蓋軍士官兵食、衣、住、行、育、樂等多元需求，包括商品販售、提領、量身、洗衣、縫製、退換貨與軍服回收等六大服務。海軍左營門市跟社區軍民有共生特色採多角化經營，規劃三層式運動生活場館，一樓除展售各項軍用品外，更導入運動品牌，滿足國軍採購需求；二、三樓規劃健身活動中心、親子休閒及露天休息區，並於6月1日起正式營運，打造國軍專屬「一日運動生活圈」；未來將於門市戶外廣場不定期推出快閃活動，連結在地商圈與學院，讓國軍榮譽形象更深植國人心中。
▲國軍服裝供售站海軍左營門市開幕，海軍司令劉志斌到場剪綵 。（圖／記者吳奕靖攝）
▲國軍服裝供售站海軍左營門市開幕。（圖／記者吳奕靖攝）
▲國軍服裝供售站海軍左營門市開幕 。（圖／記者吳奕靖攝）
▲國軍服裝供售站海軍左營門市開幕 。（圖／記者吳奕靖攝）
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