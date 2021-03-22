國軍最大服裝供售站左營開幕！6大服務打造專屬一日運動生活圈

牛津AZ疫苗22日全台開打，高雄市首批疫苗前後共配得9700劑，全市由高雄榮總、高雄長庚、義大醫院、小港醫院及高醫列為首波指定接種醫院，各醫院院長也在今早帶頭施打。曾為前總統陳水扁主治醫師、腦神經權威陳順勝也現身高雄長庚施打疫苗，還要記者和醫護「趕快去打一打，沒有去打有夠笨！」。