PO文狂嗆「綠茶+帥葛格」：搖一個成主顧！　高雄女大生下場曝光

▲高姓女大生與楊姓女大生不滿A女、B男，一起撰文由楊女PO網。（是意圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名高姓女大生因不滿同系A女、B男，竟與另名楊姓女同學在網路上PO文，稱2人有不正當關係，還將對方學系名稱、就讀年級都曝光，寫上許多足以辨識身分的資訊，令A女、B男氣炸報警提告。法院日前判決出爐！

判決指出，高女以及另名楊姓女大生因不滿A女、B男，2018年6月中旬2人先在LINE中構思、修改文章，再由楊女用他人的帳號在Dcard上以「#XXXX必看，咱們在畢業前一天爆炸」為標題PO文，內容指出一名轉學來的「帥葛格(B男)」與有男友的「綠茶姐姐(A女)」玩開了，更稱2人在LINE中還有鹹濕對話。

除此之外，PO文內容稱「XX葛格一點都不怕男友的警告，終於被綠茶在床上搖一個成主顧，搖到放不開」、「祝福小綠茶未來在XXXXX碩班可以達到人人斬的目標，也祝福咱們帥氣的XXX葛格未來的兩年大學生涯別再人見人X了」。

由於高女、楊女在文內寫出對方學系名稱、年級，還說出足以讓他人辨識出A女、B男身分的資訊，氣得2人報警處理。警方調閱監視器畫面後，循線查出楊、高2人。

橋頭地方法院審理後，審酌楊、高犯後坦承犯行，楊女已與A女、B男分別以2萬元金額調解成立獲撤告；至於高女事後坦認犯行，向2人致歉，也委任父親到法院想調解，提出與楊女相同的調解條件，雖然沒有與A女、B男達成和解，但可看出有積極修補損害的想法，依共同犯加重誹謗罪，判高女拘役40日，得易科罰金4萬元，給予緩刑2年，期間付保護管束，並應接受法治教育2場，可上訴。