蘇貞昌打疫苗！韓粉「3小時發2哏圖」臭罵：打假針→政治操作

▲韓粉粉專「韓黑父母不崩潰」3小時內連發2則哏圖痛罵蘇貞昌打疫苗。（圖／翻攝韓黑父母不崩潰）



記者林彥臣／綜合報導

行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中22日上午赴台大醫院帶頭接種AZ疫苗，但外界質疑並未公開媒體拍攝施打過程，有「打假針」的疑慮，但行政院隨後又公佈蘇貞昌由醫護人員施打疫苗的畫面，打破「打假針」的臆測。對此知名韓粉粉專「韓黑父母不崩潰」在短短3小時，連發了2則哏圖痛罵蘇貞昌，先是罵他打假針，再罵他政治操作。

「韓黑父母不崩潰」先在22日上午10時左右發哏圖痛批，「 平時超愛現，沒事硬是抱著豬肉、鳳梨拍照大內宣！現在疫苗來了，原本不一定要帶頭打，既然要穩定民心率先打，又不給拍是哪招？用嘴說説就能給人民信心？」

▲行政院長蘇貞昌接受AZ疫苗接種。（圖／行政院提供）



3個小時後行政院釋出畫面，「韓黑父母不崩潰」再度發哏圖臭罵，「其他國家的首長帶頭打疫苗，不是直播就是讓媒體拍攝！我們的蘇院長跟部長就說不接受媒體進場！然後說自己沒有作假？等媒體以及輿論有質疑的聲音的時候，再放出影片跟相片！然後說，你們真是以小人之心 度君子之腹！」

網友對此留言表示，「打個食鹽水就想唬弄，以為大家都綠腦？」、「和疫苗採購一樣黑箱，確定不是安慰劑，有政府會黑箱。」、「看到打針，我還是不相信」、「不敢面對疫苗調查！就是心裡有鬼！」、「因為其實根本沒打AZ疫苗，只有打個維他命還是食鹽水的拍個照而已，要不然怎麼可能不給記者拍，以民進黨的狼性，帶頭打還不先開記者會，然後全台直播巴不得大家都知道！」

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