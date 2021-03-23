　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌打疫苗！韓粉「3小時發2哏圖」臭罵：打假針→政治操作

▲▼韓粉粉專「韓黑父母不崩潰」3小時內連發2則哏圖痛罵蘇貞昌打疫苗。（圖／翻攝韓黑父母不崩潰）

▲韓粉粉專「韓黑父母不崩潰」3小時內連發2則哏圖痛罵蘇貞昌打疫苗。（圖／翻攝韓黑父母不崩潰）

記者林彥臣／綜合報導

行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中22日上午赴台大醫院帶頭接種AZ疫苗，但外界質疑並未公開媒體拍攝施打過程，有「打假針」的疑慮，但行政院隨後又公佈蘇貞昌由醫護人員施打疫苗的畫面，打破「打假針」的臆測。對此知名韓粉粉專「韓黑父母不崩潰」在短短3小時，連發了2則哏圖痛罵蘇貞昌，先是罵他打假針，再罵他政治操作。

「韓黑父母不崩潰」先在22日上午10時左右發哏圖痛批，「 平時超愛現，沒事硬是抱著豬肉、鳳梨拍照大內宣！現在疫苗來了，原本不一定要帶頭打，既然要穩定民心率先打，又不給拍是哪招？用嘴說説就能給人民信心？」

▲▼行政院長蘇貞昌今天接受AZ疫苗接種。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌接受AZ疫苗接種。（圖／行政院提供）

3個小時後行政院釋出畫面，「韓黑父母不崩潰」再度發哏圖臭罵，「其他國家的首長帶頭打疫苗，不是直播就是讓媒體拍攝！我們的蘇院長跟部長就說不接受媒體進場！然後說自己沒有作假？等媒體以及輿論有質疑的聲音的時候，再放出影片跟相片！然後說，你們真是以小人之心 度君子之腹！」

網友對此留言表示，「打個食鹽水就想唬弄，以為大家都綠腦？」、「和疫苗採購一樣黑箱，確定不是安慰劑，有政府會黑箱。」、「看到打針，我還是不相信」、「不敢面對疫苗調查！就是心裡有鬼！」、「因為其實根本沒打AZ疫苗，只有打個維他命還是食鹽水的拍個照而已，要不然怎麼可能不給記者拍，以民進黨的狼性，帶頭打還不先開記者會，然後全台直播巴不得大家都知道！」

►Apple Watch S6特價快衝！

ET快訊
快訊／F-5E墜海！飛官羅尚樺死因出爐
2月才開心抱金孫...上尉潘穎諄父親「相信兒子還活著」
檢方相驗「羅尚樺遺體」！同袍列隊敬禮　羅妻痛哭腿軟
2分38秒求救音檔曝光！F-5E擦撞失事　同僚急喊「下去了」
快訊／南港警員安撫尋短女「爬上床」　晚間緊急調職
巴哈姆特站務一句話「我坦著」　官方發聲明還原6次交涉刪文

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇貞昌打疫苗！韓粉「3小時發2哏圖」臭罵：打假針→政治操作

別再犧牲飛官了！　趙少康建議：超前部署「無人機海戰術」

2架次共機「殲-10機」擾台　空軍廣播驅離、防空飛彈追監

空軍花6億換新彈射椅　參謀長嘆：來不及進行F-5E就發生不幸

空軍擴大「天安特檢」　除警戒機、作戰機外…全部機種停飛

2架失事F-5E機務情況曝光　去年12月剛完成週檢

總飛行時數曝光　羅尚樺404hr30m、潘穎諄601hr35m

兩架F-5E調整隊形擦撞　空軍：1彈射椅彈出、無線電未呼叫

批國民黨私設刑堂要求說明「疫苗採購」　柯建銘說重話：褻瀆國會尊嚴

哀悼羅尚樺　蘇貞昌：搜索行動「不會因天黑中斷」

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」

Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

貝童彤婚禮「九妞妞」成員缺二合體　Apple抽中捧花...「醫師男友掏口袋」上台！

誰也不讓誰！BMW狂打方向燈　 賓士緊咬前車「不給插」網：幼稚

錯過交流道！三寶駕駛國道突停下 鬼切還跨槽化線...他嚇爆連按喇叭

吳宗憲：鹿希派改名「吳鮭頭」我打死他！　心疼侯佩岑遭攻擊..謝忻一旁躺槍XD

屏東漁港攤位「用嘴拉緊塑膠袋」　親口包裝打結...目擊者喊：反胃！

蘇貞昌打疫苗！韓粉「3小時發2哏圖」臭罵：打假針→政治操作

別再犧牲飛官了！　趙少康建議：超前部署「無人機海戰術」

2架次共機「殲-10機」擾台　空軍廣播驅離、防空飛彈追監

空軍花6億換新彈射椅　參謀長嘆：來不及進行F-5E就發生不幸

空軍擴大「天安特檢」　除警戒機、作戰機外…全部機種停飛

2架失事F-5E機務情況曝光　去年12月剛完成週檢

總飛行時數曝光　羅尚樺404hr30m、潘穎諄601hr35m

兩架F-5E調整隊形擦撞　空軍：1彈射椅彈出、無線電未呼叫

批國民黨私設刑堂要求說明「疫苗採購」　柯建銘說重話：褻瀆國會尊嚴

哀悼羅尚樺　蘇貞昌：搜索行動「不會因天黑中斷」

蘇貞昌打疫苗！韓粉「3小時發2哏圖」臭罵：打假針→政治操作

女童社區被車撞！駕駛搶先罵「怎麼帶小孩」　媽怒了：4天等不到道歉

台北公車癡漢「恐怖掀裙性侵」　年輕妹忍辱10分鐘崩潰：非禮啊！

第一次網購餐券就被騙！女子哭「3千元飛了」　內行賣家揭解法

Rosé懷裡的蒙面女竟是她！Lisa掰了妹妹頭　「露額頭計畫」近況曝光

《無間道》男星爆罹胃癌！　「一度病危」封鎖消息…閃辭新電影

成語蕎自曝曾交往「天菜級演員」！說謊成性＋愛計較…揭超渣行為

美女律師為男友無照駕駛「撞碎骨盆」！　愛得痴狂卻因1舉動心死分手

悍將勝率達8成！兄弟緊追在後　邦威、加百利23日先發對決

暴雨狂襲澳洲！1.8萬人躲洪災　蛇、蜘蛛群闖入屋內「避難」

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

政治熱門新聞

失蹤飛官羅尚樺「IG曬滿甜蜜照」！新婚妻回應了

別再犧牲了！趙少康：超前部署無人機海戰術

空軍花6億換新彈射椅　參謀長嘆：來不及進行F-5E就發生不幸

兩架F-5E擦撞原因曝光　調整隊形沒有聽到無線電呼叫

朱冠甍母曾痛哭：希望兒子是最後一個

空軍擴大「天安特檢」　除警戒機、作戰機外…全部機種停飛

「陽光上尉」潘穎諄閃婚5個月！親友湧入燦笑照集氣

2架失事F-5E機務情況曝光　109年完成週檢

全出貨！4元衛生紙、6元蛋塔10萬筆訂單　蝦皮埋單

總飛行時數曝光　羅尚樺404hr30m、潘穎諄601hr35m

國軍6年釀13起重大意外　飛機失事8筆

王定宇、顏若芳「同居扯分租」　直擊打臉畫面全曝光

台北捷運10年後路網曝光131站→182站　信義東延段2023年底完工

2架次共機「殲-10機」擾台　空軍廣播驅離、防空飛彈追監

更多熱門

相關新聞

日韓男足睽違10年友誼賽每日要檢測

日韓男足睽違10年友誼賽每日要檢測

南韓男足和日本男足將要在25日於日本橫濱進行一場友誼賽，儘管消息一公告就被南韓網友罵翻，不過選手們還是如期在22日從仁川機場出發，在抵達日本之後，每天也都必須要接受檢測，並且嚴格控制選手們的動線、全面禁止外出。

美國研究：新冠肺炎「就是從湖北開始」

美國研究：新冠肺炎「就是從湖北開始」

剛果大選開票中　候選人染疫病逝

剛果大選開票中　候選人染疫病逝

日本山形疫情再失控！自行發布緊急事態至4／11

日本山形疫情再失控！自行發布緊急事態至4／11

美國研究：AZ疫苗有效性高達79%

美國研究：AZ疫苗有效性高達79%

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19AZ疫苗

讀者迴響

熱門新聞

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

《黑澀會》美眉「嘲笑別人本名」遭封殺！

正妹「下面長肉色一根」百萬網友嗨了

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家

檢方驗羅尚樺遺體　軍方列隊敬禮

短裙女捷運張腿上下搖！15秒片瘋傳

網紅為5.9萬吞4包鹽狂吸150萬讚

F-5E墜海　飛官羅尚樺死因出爐

星巴克3／22起連續5天買一送一！

鳳梨遇上薔薔也崩潰！直播脫衣：被搞到好熱

雨神通過！冷氣團10°C低溫水灌台

影／Albee當貝童彤伴娘穿超仙！

Lulu「東湖市場買衣服」沒被認出！

貝童彤婚禮！歷代momo哥哥姐姐都來了

F-5E擦撞失事　2分38秒求救音檔曝光

更多

最夯影音

更多
大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨
國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」

鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」

Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面