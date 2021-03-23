館長「疫苗讓人先打」挨酸民嘴炮　國罵combo：這種人真的很X掰

▲館長表示疫苗讓有需要的人先打，竟然遭到酸民開嗆。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

行政院長蘇貞昌、疫情指揮官陳時中，22日上午帶頭接種AZ疫苗，鼓勵醫護與民眾能夠踴躍接種疫苗，成為網路上熱烈討論的話題。館長陳之漢在當天晚上的直播中，被網友問到會不會接種疫苗，因為看到一個酸民回應「沒事再打」，讓他當場氣炸標罵一連串國罵表示，「這種人真的很X掰！」

一位網友在直播中問館長，「會去打疫苗嗎」。館長不假思索回應表示，等到大家都不需要打了他再去打，不會動用關係去優先打疫苗，還是要優先給需要的人接種，例如醫護、警察等第一線接觸人群的工作人員。

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結果有一位酸民留言表示，「別人先去試看看的概念484（是不是）」。館長回應表示，「你看就是有這種人」，如果先去打就說「搶疫苗，權貴疫苗」。如果很客氣說，「讓給大家先用」，對方就會說「別人先去死啦，你看別人用了會不會死再去打」。

▲面對酸民的開嗆，館長當場國罵combo。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）



館長當場痛罵，「X你娘X掰耶！你們這種人真的很X掰耶！那要怎麼做？X你娘每件事情都要這樣講，那很靠北耶！」

館長最後強調，「講話可不可以運用一點邏輯」，酸民可以酸他、可以諷刺他、可以吐槽他，但是「邏輯不能死掉啊！」

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