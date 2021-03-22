美國研究：新冠肺炎「就是從湖北開始」　市場傳播釀成完美風暴

▲美國研究認為，病毒在華南海鮮市場傳播，釀成了一場「完美風暴」。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）大流行已經影響全球超過1年的時間，全世界透過用各種方式，調查病毒的起源，試圖從中找出阻止病毒傳播的方法。美國的研究團隊利用分子測年法（molecular dating）的方式研究，認為新冠肺炎就是起源在湖北，而且從人口稠密的市場開始傳播，醞釀成一場「完美風暴」。

根據CNN報導，參與這項研究的亞利桑那演化生物學教授沃羅貝（Michael Worobey）表示，「這是一場完美的風暴，我們現在知道，需要穩固地建立起這場風暴，需要碰到一、兩次運氣」。

沃羅貝分析，如果當初第一個帶有病毒的人，當天決定不去華南海鮮市場，或是因為病得太重決定待在家裡休息，或是其他的早期超級傳播事件沒有發生，「我們甚至不會感覺到它的存在」。

▲如果當初第一個帶病毒的人不去華南海鮮市場，甚至根本感覺不到新冠病毒的存在。（圖／路透）



該團隊利用分子測年法，透過持續突變的速率，計算出病毒存在的時間，再透過電腦跑出的數學模型，去計算出病毒何時以及如何傳播。

加州大學「傳染病與全球公衛」學系副教授韋特海姆（Joel Wertheim）表示，「我們的研究目的，在於回答 SARS-CoV-2被發現之前，已經在中國傳播了多久的問題」。

韋特海姆說，「為了回答這個問題，我們整合了三個重要訊息， SARS-CoV-2在封鎖之前如何在武漢傳播的詳情，該病毒在中國的遺傳多樣性以及在中國發生的最早的COVID-19病例的報告，透過這不同的證據，我們可以將 SARS-CoV-2病毒在湖北省開始流行的最早期限，定在2019年10月中旬」。

研究人員表示，這項有力的證據證明，病毒不可能早於這個時間開始傳播。不過義大利與歐洲的媒體報導指出，有研究認為病毒在2019年10月之前，就在當地發生感染病例。

沃羅貝表示，「研究證明，2019年10月~12月之間，大約只有12個人被感染」。

▲美國的研究也打臉湖北2019年12月出現大量病人住院的說法。（圖／翻攝新華社）



韋特海姆在一份聲明表示，「有鑑於此，很難將中國這些低傳播病毒，並聲稱歐洲與美國同時發生傳播的說法相提並論，我當時就對中國境外傳播的說法持懷疑態度」。

研究人員表示，病毒確實從湖北開始出現，而不是其他地方，「我們的研究結果也駁斥，2019年12月湖北省出現大量病人，因為新冠肺炎住院的說法」。

▲新冠肺炎病毒，在2019年10月~12月之間，只在極少數人之間傳播。（圖／路透社）



沃羅貝說，新冠肺炎病毒在2019年10月~12月之間，只在極少數人之間傳播，然後又進入了華南海鮮市場，華南海鮮市場可能不是病毒最初起源的地方，而是僅僅是讓病毒影響力放大的地方。