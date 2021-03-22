大陸疫苗運抵哥倫比亞　習近平應邀發表視訊演講

▲大陸科興疫苗運抵哥倫比亞。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸向哥倫比亞提供的第三批疫苗20日運抵哥倫比亞首都波哥大，根據《新華社》報導，應哥倫比亞總統杜克（Iván Duque Márquez）邀請，大陸國家主席習近平特別向哥倫比亞民眾發表了視訊演講。

習近平表示，志合者，不以山海為遠，浩瀚的太平洋阻擋不了中哥兩國人民的深厚友誼，建交41年來，中哥關係得到歷史性發展，中國已成為哥方全球第二大貿易夥伴，「中資企業積極參與哥倫比亞各領域建設，雙方人文交流精彩紛呈，中哥友好深入人心。」

習近平指出，面對突如其來的新冠肺炎疫情，兩國團結互助、共克時艱，積極開展抗疫合作，「不久前，哥方採購的兩批中國疫苗已經運抵，今天又有一批疫苗送達，為哥倫比亞全國新冠疫苗接種計劃助力加油。」

習近平強調，希望中哥兩國政府和人民共同努力，加強抗疫等各領域友好合作，在新的歷史起點上，推動中哥友好合作不斷邁上新台階，更好造福兩國人民。

報導還提到，哥倫比亞總統杜克指出，「感謝習近平主席和兄弟般的中國人民對哥倫比亞人民的深情厚誼和為哥方抗疫提供重要支持。發展對華關係是哥倫比亞各政治派別的廣泛共識。哥方願同中方一道，推動哥中關係持續深化。」

▼大陸國家主席習近平。（圖／翻攝新華社）

