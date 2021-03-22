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陸克威莎首獲歐盟成員國使用　與AZ同為腺病毒載體新冠疫苗

▲克威莎疫苗在匈牙利獲批緊急使用權。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲克威莎疫苗在匈牙利獲批緊急使用權。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

天津康希諾生物公司今（22）日宣布，重組新冠疫苗克威莎在匈牙利獲批緊急使用授權，這也是克威莎疫苗首度獲得歐盟成員國的批准。據了解，克威莎疫苗是由該公司與大陸軍事科學院院士陳薇團隊共同研發，與台灣開始施打的阿斯利康/牛津新冠疫苗（AZ疫苗）同屬於腺病毒載體技術路線。

▲克威莎疫苗為單針免疫，與AZ疫苗同為腺病毒載體技術陸線研發。（圖／CFP）

▲克威莎疫苗為單針免疫，與AZ疫苗同為腺病毒載體技術陸線研發。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，康希諾生物新冠疫苗為單針免疫，根據其公開的三期臨床試驗設計，該疫苗推薦的接種年齡為是18歲及以上成年人，未設年齡上限。該疫苗的全球三期臨床數據顯示，單針接種疫苗28天後，總體保護效力為65.28%；大陸境內I期臨床試驗部分受試者進行了6個月加強免疫研究，結果顯示，6個月加強免疫後抗體水準升高10倍或以上。

▲天津康希諾生物公司。（圖／CFP）

▲天津康希諾生物公司。（圖／CFP）

康希諾生物公司生產的克威莎新冠疫苗於2021年2月獲大陸國家藥監局批准在境內附條件上市，也是大陸首個獲批的腺病毒載體新冠疫苗。該疫苗在全球已獲得巴基斯坦及墨西哥的緊急使用授權。

相較於AZ疫苗此前傳出的血栓不良反應，康希諾生物公司表示，同屬於腺病毒載體的克威莎疫苗，從全球多個中心三期臨床試驗中期數據顯示，未發生任何與疫苗相關的嚴重不良反應，具有良好的安全性和有效性，尤其在老年人群中的不良反應發生率更低。

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