拒打國產疫苗！楊志良嗆「未走完流程」　陳時中：以前H1N1也沒有

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／綜合報導

台灣社會調查所所長、前衛生署署長楊志良今（22）被問及若有國產疫苗是否願意接種，他不但秒回「絕對不打」，更直言會帶人去衛福部抗議，認為國產疫苗沒走完完整流程，如果為此還想拚外銷「鬼才跟你買。」對此，指揮中心指揮官陳時中則回應，以目前情況而言「國產疫苗可以說是護國抗疫神山」，且相關數據顯示保護力有一定效果，安全性也符合標準；他更強調，「楊前署長應該了解以前H1N1也沒有做大規模人體試驗」。

針對國產疫苗狀況，楊志良今公開指出，國外新冠疫苗都是走完3期完整試驗才通過緊急授權，但國產疫苗僅通過2期試驗，就能申請緊急授權使用（EUA），質疑「為什麼要打？」他更進一步表示，如果開放接種不僅「絕對不打」，還要帶人去衛福部抗議。

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陳時中則在疫情記者會上表示，長期來看，國產疫苗能自給自足是一件非常重要的事情，幾乎可以說是「護國抗疫神山」，能長期維持安全自給是很重要的。對於國外疫苗，有許多都尚未完成到三期EUA就通過，且也有數據顯示，疫苗在保護力方面有相當好的基礎比較值，因此有一定的效果。

陳時中直言，安全量「我們做了3千，絕對是夠的，是符合標準的」；他也再次強調，保護力因為已經有許多既有疫苗，做過了相關臨床試驗，抗體生成性跟未來國產疫苗可以做很好的比對，安全性沒有打折扣，全部都有做完。

陳時中也說，「至於楊前署長應該了解以前在H1N1的時候也沒有大規模的人體試驗」，因為台灣做大規模人體三期試驗都有它的困難之處。