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桃園市議員代夜市選物業者發聲　請市府留一條生路

▲桃園市議員謝美英代夜市選物業者發聲，請市府留一條生路。（圖／市議會提供）

▲桃園市議員謝美英代夜市選物業者發聲，請市府留一條生路。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員謝美英22日於市議會經發局工作報告指出，桃園市政府率六都之先，制定公告「桃園市自助選物販賣事業管理自治條例」，並已實施。條例實施以來，中壢區兩大夜市的選物販賣業者大呼吃不消！

業者表示，條例一出，合約到期、動作快的業者已搬離到50公尺之外，還沒搬離的業者，陸續收到裁罰單，業者無奈說，這兩年因為疫情，已經非常難經營，現在又收到裁罰，政府難道要看到大家倒店才可以嗎？

謝美英說，觀光夜市的「選物販賣機」業主向她陳情，針對桃園市政府「自助選物販賣事業管理自治條例」規定不得距離學校50公尺內，眾所周知，中壢夜市的位置剛好沿著國小圍牆，等於說，條例一出，對承租在夜市的這類型業者無異是一槍斃命！

陳姓業者說，攤商也有小孩，可以理解條例的用意，他們可以簽署切結書，跟著夜市營業時間，傍晚五點到凌晨兩點，如有違規再開罰。謝美英要求經發局，協助業者訂定切結書，既保障業者又能讓家長安心，才是經濟發展之道。

謝美英強調，中壢觀光夜市，大多數客群是外地客，夜市的多元吃喝玩樂都有需求。陳情的選物業者取得合法營業登記，也都有繳稅。主管單位制定自治條例之前，應該全面考量，給夜市業者另一種更合適的規範，而非讓他們自取滅亡。要求市府，「以管理取代驅離，以輔導代替處罰」，她代為攤商表達心聲，未來，再有類似的管理條例，希望經發局不要只是一紙公文下來，應該事前有周全的，與攤商幹部先就執行面討論。

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