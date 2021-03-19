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議員批桃園換發門牌總要兩次工？　民政局：是民眾想保留

▲議員批桃園換發門牌

▲市議員謝美英指出，新舊門牌併掛已不稀奇。（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員謝美英指出，桃園市政府自2016年起，逐年編列預算辦理全市門牌換發作業，截至去年底止，13區換發完成84.57%。但是，換發門牌作業已進行5年，許多住家門口，兩塊門牌，一大一小、一高一下、一左一右，新舊門牌併掛已不稀奇，更扯的是同一個柱子上，有三塊門牌，地址還不一樣！▲議員批桃園換發門牌

▲桃園新舊門牌併掛。（圖／謝美英服務處提供）

謝美英說，家裡買新傢俱，難道是新的來了，舊的放在旁邊嗎？換發門牌作業，有沒有包括拆掉舊的？市府難道需要再編列一筆預算去拆除嗎？她質疑，相關單位的驗收工作不確實，造成市容混亂？▲議員批桃園換發門牌

▲桃園新舊門牌併掛。（圖／謝美英服務處提供）

謝美英建議市府，後續還要辦理的15萬面門牌換發作業，要立即修正流程，換發應一次到位，掛新的上去，同步把舊的拆下來；已作業、看似完成但並未真正完成的混亂狀況，應該立即改善。

不過，市府民政局說，桃園市於2016年起委外招商辦理新式門牌製作及派工張貼作業，原則上在不破壞原貼面情況下，拆除舊有門牌後於原處張貼新式門牌，以減少拆除舊門牌後原處所產生漆面脫落、孔洞、膠面殘留…等問題，另為符合民眾使用習慣，故張貼新門牌時以原位張貼為主，移位張貼為輔。

針對少數舊門牌未拆除，造成新舊門牌並存情形，係部分民眾想保留舊門牌紀念或拆除後新門牌未貼原址將遺留殘膠等考量而保留，民政局將督促各戶政事務所所倘遇此情形，將持續與民眾溝通以拆除舊門牌，並統一張貼位置。

又早期民眾依「雙語門牌指標放大計畫」申請之加大雙語門牌，因該加大門牌面積及雙語標示有特殊性，且大多申請用於商家、工廠、大面積建物…等，具有加強辨識之功能，故更換新式門牌時除民眾主動要求外，戶所並不會拆除，以保留其特殊標示性。另，有關富國街與莊敬路門牌並存一節，因涉及房屋所有權人門牌編釘位址疑義，該局將督促中壢區戶政事務所儘速與屋主洽談釐清後進行修正張貼。

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