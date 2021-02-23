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女議員發13標章考卷　要官員找出「桃園豬」…結果讓她氣炸了

▲桃園豬有標章，議員批無助分辨萊豬。

▲謝美英在議事堂上發考卷請官員，勾選「桃園豬」標章？（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

萊豬爭議不斷！桃園市議會22日召開臨時會，進行市府專案報告，因萊豬、台灣豬如何分辨？以及用萊豬加工的食品該如何識別？使農業局長郭承泉成為質詢焦點。市議員謝美英則砲轟，不只有台灣豬標章，桃園還有桃園豬標章，雙重標章並無法解除民眾對萊豬的疑慮！▲桃園豬有標章，議員批無助分辨萊豬。

▲謝美英在議事堂上發考卷請官員，勾選「桃園豬」標章？（圖／市議會提供）

謝美英當場在議事堂上發考卷請各局處首長，勾選出考卷上的13個標章何者為「桃園豬」標章？要求仍站在備詢席上的郭承泉局長不必回答，但也不能跟同仁打「暗號」；未料，考卷收回後第一張就答錯，讓謝美英砲轟連市府團隊都不清楚，惶論要民眾如何辨識？▲桃園豬有標章，議員批無助分辨萊豬。

▲舒翠玲憂心加工食品難分辨含有萊豬？（圖／市議會提供）

謝美英強調，標章實名制才能減少標章之亂，防偽機制都還是會有偽鈔出現，標章實名制，至少讓民眾吃得安心，又能建立消費信心。農業局長郭承泉回應，桃園豬的標章是因為和桃園養豬協會經過協調後，針對桃園飼養的黑毛豬而推出標章，且發放給店家的標章除了會有防偽標誌，也會有編號，強調會落實管理，讓民眾更加安心選購桃園豬。

包括舒翠玲、蔡永芳、黃婉如、牛煦庭等多名市議員，皆陸續針對萊豬和台灣豬，如何分辨的問題，提出質詢。

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