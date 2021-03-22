雲林監獄結合雲科大設計學院　「文創技藝班」成果展令人驚艷

▲雲林監獄典獄長林憲銘表示，多年來矯正機關於收容人技能訓練中致力於傳統技藝的保存，成效斐然，如今結合雲科大設計學院帶來的思維創新，讓傳統技藝能突破舊有框架。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

法務部矯正署雲林監獄參與「2021YunTech 社會實踐成果展」，展出與雲科大設計學院共同創立的文創技藝班成品，將雲林監獄既有之傳統工藝，融合文創元素，開發出嶄新作品令人驚豔。今（22）日上午9點於雲林科技大學藝術中心一樓創意廳舉辦開幕典禮，展期從3月22日到3月24日。

雲林監獄指出，雲林監獄與雲科大設計學院於2019年3月簽署「創藝無界」合作備忘錄後，旋即於4月開課，由設計學院遴派優秀的師資蔡旺晉教授及研究生等入監授課，從基本的色彩學、設計美學等課程開始教授，該監收容人原本在傳統工藝技術就頗為熟稔，透過課程建構設計美感，再激發收容人創意，共同創作饒富新意的作品。

▲雲林監獄受刑人展現令人驚艷技藝，作品今於雲林科技大學藝術中心一樓創意廳舉辦開幕典禮，展期從3月22日到3月24日。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林科技大學楊能舒校長表示，2年的課程後，在今日展現令人讚賞的作品，除了推動矯正機關「創藝思維」的蛻變，也是本校推動大學社會責任（USR）耀眼的成果。

雲林監獄典獄長林憲銘表示，多年來矯正機關於收容人技能訓練中致力於傳統技藝的保存，成效斐然，目前雲林監獄有交趾陶、木工傢俱雕刻、多彩天目釉茶組、書法、繪畫及創意春仔花和花燈製作等技藝項目，如今結合雲科大設計學院帶來的思維創新，讓傳統技藝能突破舊有框架。

典獄長林憲銘說，今天展出的成品將只是開端，猶如剛播下的種籽，搭配仔細地呵護與照顧，期待它成長茁壯、開花結果。下一個目標，是將成功的經驗複製到各種不同類型的技藝與自營作業產品之中，提升技訓創作層次，希藉由美感薰陶，改變收容人心性，亦期許跨域合作、共建新猷。

▲雲林監獄受刑人展現令人驚艷技藝，作品今於雲林科技大學藝術中心一樓創意廳舉辦開幕典禮，展期從3月22日到3月24日。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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